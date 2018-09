Ob Party mit Stargast Ross Antony oder Schlagerhits mit Melissa Naschenweng: Das erste Wochenende des 13. Original Traisner Oktoberfestes war ein voller Erfolg. Seinen Auftakt fand das bunte Treiben im Zeichen der Volkstümlichkeit und der Tracht bereits am Donnerstag, wo beim Bieranstich durch Ortschef Herbert Thumpser nicht nur die ersten Maß Bier flossen, sondern auch reichlich Lob an das engagierte Veranstalterteam um Gerhard Bauer ausgesprochen wurde. Thumpser angesichts der schon 13. Fest-Auflage anerkennend: „So ein Durchhaltevermögen muss man einmal haben.“

Fesch in Tracht gekleidet feierte auch das Trio Isabella Schweyer, Alexandra Zöchling und Constanze Schmidradler (v. l.) bis in den frühen Morgen. | NOEN

Gezeigt hat Gerhard Bauer dieses Durchhaltevermögen allemal, so präsentierte er bereits am ersten Wochenende zahlreiche Highlights im attraktiven Unterhaltungsprogramm. Neben Top-Act Entertainer Ross Antony spielten auch die Edelseer, Franky Leitner, die Dirndlrocker sowie Melissa Naschenweng im prall gefüllten Stadel auf. Etwas ruhiger ging es dann am Sonntag weiter, als der große Frühschoppen mit den Zellberg Buam erfolgreich eingeläutet wurde.

Keine Pause für Veranstalter

Trotz des guten Besuchs zum Auftakt kommt eine Pause für den Veranstalter nicht in Frage, da bereits jetzt die Vorbereitungen und Arbeiten für die zweite Runde des Mega-Events in den Startlöchern stehen. Ob das gesteckte Ziel von 17.000 Besuchern erreicht werden kann, wird sich im Laufe der nächsten Tage zeigen. Fest steht jedoch, dass auch kommendes Wochenende Top-Stimmung garantiert wird. So läuten unter anderem die Jungen Zillertaler und Marc Pircher samt Band das zweite Festwochenende ein.