St. Aegyder Umschlagboxen nun in Betrieb

Werbung

Ab sofort können Bürger in St. Aegyd ihre Pakete kostenlos und rund um die Uhr bei der neuen Paketstation von A1 entgegennehmen. Die Umschlagboxen an der Adresse Markt 12 sollen viele Erleichterungen bringen.

So sind die Boxen nicht nur rund um die Uhr zugänglich, sondern die Paketstation soll unter anderem auch Einkaufen vor Ort erleichtern und so die Betriebe aus der Region unterstützen.

„Die regionale Wirtschaft kann ihre Produkte mit der A1-Paket-Station via Online-App anbieten. So können Kunden auch ihren regionalen Einkauf, egal ob von der Apotheke, dem Bäcker, dem Fleischer, dem Lebensmittelhandel oder den Direktvermarktern, unkompliziert abwickeln und in der Paket-Station entgegennehmen“, erklärt Bürgermeister Karl Oysmüller. Das Pilotprojekt soll so auch unnötig weite Lieferwege einsparen und damit einen Beitrag zum Umweltschutz liefern. Zusätzlich sind die gekauften Pakete in den Boxen vor Witterungseinflüssen und Beschädigungen geschützt.

Projekt steht noch auf dem Prüfstand

Die A1-Paket-Station steckt dabei aber noch in den Kinderschuhen und ist ein Pilotprojekt des Landes Niederösterreich. Mit diesem soll eruiert werden, ob diese Form der Infrastruktur die regionale Wirtschaft im ländlichen Raum auf Dauer unterstützen kann und wie die Umschlagboxen von der einheimischen Bevölkerung angenommen werden.

„Wir freuen uns, dass unsere Gemeinde dabei ein Teil dieses Projekts ist“, sagt Ortschef Oysmüller. Die Paketboxen kann man übrigens entweder am Smartphone über die A1-App buchen oder direkt über den Webbrowser.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.