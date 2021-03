Die nächste Absage aufgrund der Corona-Pandemie: Der für Samstag, 20. März, geplante Ostermarkt am Dorfplatz Mitterbach musste kurzfristig abgesagt werden. "Es gibt am Samstag jedoch von 10 bis 17 Uhr einen Verkauf bäuerlicher Produkte am Biohof Fraiss, Bergstraße 11", kündigt der Tourismusverein Mitterbach an.

Ein Blick zu den aktuellen Corona-Zahlen im Bezirk Lilienfeld zeigt einen vergleichsweisen guten Wert: Die AGES, die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, bestätigte mit Stand Freitag für Lilienfeld eine Sieben-Tage-Inzidenz (Fallzahlen pro 100.000 Einwohner) von 159,8, der Niederösterreichschnitt lag bei 245,3.