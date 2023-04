Kaumberg trifft Kaumberg

Nachdem 2022 der Kaumberger Fremdenverkehrsverein eine Reise in die gleichnamige Ortschaft nach Leiben organisierte, kommen nun am 22. April die Kaumberger aus dem Bezirk Melk in den Bezirk Lilienfeld. „Es wird einen großen Empfang am Hauptplatz geben“, berichtet Wolfgang Jelinek, Schriftführer des Fremdenverkehrsvereins. Nach einer Jause im Café „Maria Theresia“, die sich an alle Kaumberger richtet, steht die Besichtigung des Szenarium Araburg am Programm.

Im letzten Jahr, als die Lilienfelder Kaumberger in Leiben zu Besuch waren, konnten diese eine Tour durch das Mittelalter machen, indem sie das Europaschloss Leiben besichtigten.

