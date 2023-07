Landesklinikum Lilienfeld gehört zu Niederösterreichs Top-Spitälern

Rund 25.000 Patientinnen und Patienten haben im Herbst 2022 an der Umfrage der NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA) teilgenommen. Das Ziel der Befragung war, Feedback einzuholen, um die bestmögliche medizinische und pflegerische Versorgung für alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher zu gewährleisten.

Das Landesklinikum Lilienfeld sicherte sich mit 97,2 von 100 möglichen Punkten den ersten Platz in der Kategorie „Kliniken unter 300 Betten“. Das schaffte das Spital bereits zum vierten Mal in den letzten fünf Jahren. Zudem wurde die Bettenstation A1 als bestbewertete Chirurgie- und Gynäkologie-Station unter 300 Betten bewertet. Die Geburtshilfe holte sich den dritten Platz in der Kategorie Akutkrankenanstalten. In den Kategorien Ärztinnen- und Ärzteteam, Prozessqualität und Informationsmanagement konnte ebenfalls der erste Platz unter den niederösterreichischen Kliniken erreicht werden. Auch alle weiteren Indexwerte, wie das Pflegeteam und die Servicequalität, liegen über dem NÖ-Durchschnitt.

„Dieses tolle Ergebnis ist eine große Ehre und Bestätigung für die harte Arbeit und das tägliche Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese breite Anerkennung zeigt, dass wir in allen Bereichen unseres Klinikums eine herausragende Leistung erbringen und ein hohes Maß an Qualität und Zufriedenheit gewährleisten“, zeigt sich die Standortleitung des Landesklinikums Lilienfeld erfreut.