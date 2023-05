Züge Richtung Lilienfeld warten nicht

„Es sind katastrophale Zustände, die in den Zügen herrschen, das kann ich Ihnen sagen!“ Mit diesen Worten wendete sich eine Pendlerin an die Lilienfelder NÖN-Redaktion. Grund ihres Unmuts: Die Verbindungen von Wien Hauptbahnhof nach St. Pölten sind laufend verspätet und überfüllt. Das hat unliebsame Folgen für sie, denn sie muss weiter in den Bezirk Lilienfeld. „Ein paar Minuten Verspätung wären ja in Ordnung; es ist jedoch immer so eine lange Zeitdauer, dass ich ständig meinen Anschluss von St. Pölten Richtung Lilienfeld verpasse“, ärgert sie sich. Oftmals sind es auch nur ein bis drei Minuten, die ihr Zug am St. Pöltner Hauptbahnhof verspätet ankommt. „Der Anschlusszug von St. Pölten Richtung Traisen/Hainfeld wartet jedoch nie. Nicht nur einmal ist er mir vor der Nase weggefahren“, grollt sie. Sie hat sich bereits mehrmals erkundigt, ob es nicht möglich wäre, dass dieser Anschluss einige Minuten wartet. Laut Schreiben der ÖBB an sie, ist es aber sehr wohl vorgesehen, dass gewartet wird. „Vor allem bin ich ja nicht die Einzige, die auf diesen Anschluss angewiesen ist“, gibt sie zu bedenken.

Noch etwas hat sie festgestellt. Kürzlich ist an einem Dienstag der Zug von Lilienfeld nach St. Pölten um 6.44 Uhr einfach nicht gefahren. „Darüber wurde man aber nicht informiert, keine Anzeige, keine Durchsage - nichts! In der Scotty App wurde die Anzeige erst zwei Minuten nach geplanter Abfahrt aktualisiert, obwohl ich bereits beim Vorbeifahren mit dem Auto, zehn Minuten zuvor am Bahnhof Schrambach gesehen habe, dass dort kein Zug startbereit ist“, stellt sie fest.

Zusätzlich dazu sei man sowieso schon damit geplagt, laufend von Wien nach St. Pölten stehen zu müssen. „Sitzplätze werden einfach Lastminute wegreserviert, obwohl man schon darauf sitzt. Ich musste einmal drei Mal aufstehen, da der Sitzplatz immer wieder unter der Fahrt reserviert wurde“, merkt sie überdies an. Was sie dabei besonders ärgert: „Beschwerden prallen einfach ab. Man müsse das verstehen, dass passiert. Für Pendler ist das aber trauriger Alltag!“

In Zeiten, in denen man auf das Klima achten müsse und auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen soll, sollte doch, meint sie, „ein Konsens gefunden werden.“ Sie selbst ist derzeit stark am Überlegen, wieder auf das Auto umzusteigen. „Das kann doch nicht der Sinn der Sache sein“, findet sie. Und: Die Worte eines ÖBB-Mitarbeiters im Kundencenter am Bahnhof St. Pölten „Mia kennan a nix mochen“ hätten nicht gerade zur Beruhigung beigetragen.

Züge des Nahverkehrs müssen verspätete Zubringerzüge bis zu drei Minuten abwarten

Die NÖN hat bei den ÖBB zu den Vorwürfen nachgefragt. Pressesprecherin Julia Krutzler antwortete prompt: „Selbstverständlich wollen wir unseren Kunden eine möglichst lückenlose Weiterfahrt ermöglichen.“ Die Entscheidung, ob ein Zug außerplanmäßig auf einen verspäteten Zubringer warten kann, sei aber von verschiedenen Richtlinien und Faktoren abhängig. Dazu zählen unter anderem die freien Abschnitte auf dem Schienennetz und vor allem die Auswirkungen auf die Pünktlichkeit im Gesamtfahrplan, um die Pünktlichkeit auf allen Verbindungen hochzuhalten. „Kommt es bei einem Zug zu einer Verspätung aufgrund des Abwartens, so sind viele weitere Fahrgäste auf dem gesamten Schienennetz von neuen Verspätungen betroffen. Deshalb ist es auch Ziel, das Pünktlichkeitsgefüge so wenig wie möglich durcheinander zu bringen“, erklärt sie. In den Grundsätzen der Anschlusssicherung sei aber geregelt, dass Züge des Nahverkehrs verspätete Zubringerzüge bis zu drei Minuten abwarten.

„Unsere Zugbegleiter sind stets darum bemüht, die Anschlüsse für die Reisenden möglich zu machen, sie treffen aber im Bereich der Anschlusssicherung nicht die letzte Entscheidung: Diese wird – mit Blick auf die Gesamtpünktlichkeit – zentral getroffen“, richtet sie aus. Die geschilderten Vorfälle wurden, betont Krutzler, den zuständigen Kollegen weitergeleitet, um mögliche Optimierungsschritte im Ablauf zu prüfen. Am Bahnhof St. Pölten sei die Umsteigezeit jedenfalls planmäßig mit fünf Minuten bemessen.









