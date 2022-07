Bezirk Lilienfeld: Langzeit-Schulleiterinnen sagen jetzt Adieu

Werbung

„Für mich gab es viele Höhepunkte und viele schöne Momente. Ich möchte da keine Wertigkeit treffen“, zieht Emilie Brandl Bilanz. Nach 30 Jahren als Schulleiterin und 14 Jahren als Lehrerin tritt die beliebte Direktorin mit 1. September den wohlverdienten Ruhestand an.

Wilderer-Drama 2013 als prägendes Ereignis

In Annaberg, wo Brandl 1992 Direktorin der Volksschule wurde, ist ihr auch das negativste Erlebnis in Erinnerung – das Wilderer-Drama am 17. September 2013 mit vier Toten. „Die sofortige Schulschließung war die Folge“, schildert die scheidende Direktorin.

2007 bekam sie die Leitung der Volksschule Mitterbach dazu, seit 2009 ist sie auch Direktorin an der Volksschule Türnitz. Im Ruhestand will Brandl einen Gang zurückschalten. „Für die Pension nehme ich mir die 3G-Regel vor: Garteln, Genießen, Gelassenheit“, schmunzelt sie.

Ein Jahrzehnt lang fungierte Theresia Platzer als Direktorin der Mittelschulen Hohenberg und St. Aegyd. Auch sie verabschiedet sich per 1. September in die Pension – mit zahlreichen Reiseplänen.

„Ich bin bereits auf der Chinesischen Mauer spazieren gegangen und habe den Machu Picchu besucht. Was noch fehlt, ist zum Beispiel Australien und Neuseeland. Gemeinsam mit meinem Mann möchte ich, wenn es die Gesundheit und die äußeren Umstände wie Corona oder Kriege erlauben, noch viele schöne Plätze erkunden“, verrät sie.

„Für die Pension nehme ich mir die 3G-Regel vor: Garteln, Genießen, Gelassenheit.“ Emilie Brandl Direktorin vor dem Pensionsantritt

Besonders wichtig sei es, gesund zu bleiben: „Dazu muss man selber etwas beitragen. So walke, gehe oder wandere ich mindestens 10.000 Schritte pro Tag.“ Genießen will Platzer die Pension mit ihrer Familie sowie Freunden. Und: „In der Pension bleibt auch wieder mehr Zeit für Vereinsarbeit. Ich singe sehr gerne und bin schon seit mehr als 35 Jahren bei der Chorgemeinschaft Hohenberg aktiv. Auch andere Vereine unterstütze ich gerne“, gibt Platzer Auskunft.

Auf ihre Zeit als Schulleiterin blickt sie gerne zurück: „Zu den schönsten Momenten zählen sicher gemeinsame Feste und gelungene Schulprojekte, an denen sich alle beteiligen. In den LehrerInnenteams hat es durch Pensionierungen in den letzten Jahren viele Veränderungen gegeben. Es sind sicher auch schöne Momente für eine Direktorin, wenn es gelingt, dass LehrerInnenteams gut zusammenarbeiten und gemeinsam Ziele verfolgen. Diese Erfahrung durfte ich machen.“

Erfreulich sei zudem, „wenn sich die Schülerinnen und Schüler nach der vierten Klasse verabschieden und wir ihnen das Rüstwerk für ihr zukünftiges Leben mitgeben können. Schließlich kommen sie als Kinder mit zehn Jahren zu uns und verlassen die Schule als junge Erwachsene, die Verantwortung im Leben übernehmen müssen“, betont die scheidende Direktorin.

Als Schattenseiten ihrer Amtszeit bezeichnet Platzer „die Erfahrung mit dem Coronavirus, die uns in den letzten Jahren begleitet hat“. Weniger schön sei auch der „Kampf“ um die Schülerzahlen. „In den kleinen Gemeinden war das immer eine große Herausforderung“, unterstreicht Platzer.

Kurz und Molnar mit Schulleitungen betraut

Mit der Leitung der Mittelschulen Hohenberg und St. Aegyd wird Julia Kurz, die seit sechs Jahren in St. Aegyd unterrichtet, betraut. Geklärt ist auch, dass Maria Molnar per 1. September anstelle von Emilie Brandl an der Spitze der Volksschulen Türnitz, Annaberg und Mitterbach steht.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.