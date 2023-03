Gartenkrimi mit Augenzwinkern: Romandebüt von Barbara Smrzka

Es war schon immer ihr Kindheitstraum, Autorin zu werden. Nun hat Barbara Smrzka ihren Traum verwirklicht. Ihr Gartenkrimi „Perle vom Wienerwald“ erscheint am 8. März im Gmeiner Verlag und kann von da an im Handel erworben werden.

Die Linzerin, die in Lilienfeld aufgewachsen ist, erzählt: „Ein Leben ohne Bücher kann und will ich mir nicht vorstellen!“ Ob gedruckt oder als E- Book spielt dabei keine Rolle, doch als ehemalige Bibliothekarin und begeisterte Benutzerin öffentlicher Büchereien, kann Smrzka nicht ohne ihren Büchereiausweis. „Lieblingsbücher kaufe ich mir ausschließlich im lokalen Buchhandel, das ist mir sehr wichtig“, betont die debütierende Autorin. Auch der Titel ihres Buches besitzt eine tiefere Bedeutung. „Der Titel ,Perle vom Wienerwald‘ geht auf eine historische Rose gleichen Namens zurück, eine Züchtung der Traditionsgärtnerei Praskac im Tullnerfeld“, erklärt sie und verrät ebenfalls, dass die Rose im Krimi eine gebührende Rolle spielt.

„Zum guten Leben gehören Bücher, Brot und Rosen.“ Barbara Smrzka, Autorin

Für ihren Krimi verschlang Smrzka zahlreiche Gartenbücher, bei denen es sich sowohl um Sachbücher als auch Romane handelte. „Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass es kaum Gartenkrimis gibt, zumindest auf Deutsch, auch wenn sich das in den letzten Jahren ein wenig geändert hat“, stellt sie fest. Wie viele andere nützte auch Smrzka die Zwangspause im ersten Jahr der Corona-Pandemie dazu, um sich ihrer Leidenschaft zu widmen und begann aus ihrer ersten Idee ein Manuskript zu machen.

Ausgangspunkt für ihre Geschichte war der Gedanke, dass sie um dem Klischee, der Gärtner sei stets der Mörder, entgegenzuwirken, sie sich in ihrem Buch für eine Gärtnerin, die zur Ermittlerin wird, entschied. So entstand ihr Krimi „Perle im Wienerwald“, in dem eine Gärtnerei am Stadtrand von Wien, die der Wiener Familie Schubert gehört, im Zentrum der Handlung steht. Bei den Schuberts handelt es sich um eine humorvolle, wenn auch streitlustige Familie. Smrzka verrät, dass eine Testleserin zu ihr meinte, sie wäre gern ein Teil der Familie. Denn „die Schuberts sind trotz aller Macken ein sehr sympathischer Haufen“, verrät die Autorin und hebt hervor: „Abgesehen vom Kriminalfall geht es in meinem Buch auch um die Themen Garten und Familie, Liebe und ,Coming Out‘.“

Die Hauptdarstellerin des Buches ist Juniorchefin Toni. Smrzka beschreibt sie als „tüchtig, fesch und sportlich - quasi ein weiblicher Naturbursch.“ Toni sei humorvoll, schlagfertig und liebt sowohl ihre Familie, ihre Arbeit, den Gärtnerei-Kater „Schlawiner“ sowie Tarockpartien mit ihrer Oma und anderen Familienmitgliedern.

„Zum guten Leben gehören Bücher, Brot und Rosen“, findet Smrzka. Denn neben ihrer Leidenschaft zum Lesen und nun in ihrer Pension auch zum Schreiben von Büchern hegt die 60-Jährige ebenfalls eine große Liebe zu Pflanzen. Bereits in jungen Jahren gehörten im Lilienfelder Gymnasium die Unterrichtsfächer Biologie und Deutsch zu ihren Lieblingsfächern. Neben klassischen Rätsel-Krimis findet die Autorin auch andere Buchgenres sehr ansprechend. „Als Leserin mag ich Krimis, sofern sie nicht allzu brutal sind. Sonst lese ich gern quer durch den Gemüsegarten: von Klassikern bis Sachbücher, von Jugendbüchern bis Lyrik“, erzählt Smrzka.

1981 begann Smrzka ihr Studium an der Universität für Bodenkultur in Wien und übersiedelte später aus beruflichen Gründen - sie war in der Verkehrsplanung tätig - dann aus ihrer Liebe zu der Großstadt fix nach Wien. Mit Mitte vierzig erfolgte ein Neustart als Bibliothekarin, mit Tätigkeiten für den Büchereiverband Österreich und später für die öffentlichen Büchereien der Stadt Wien. Heute lebt sie mit ihrer Partnerin am Stadtrand, im Westen Wiens.

Buchpräsentation ist am internationalen Frauentag

„In Hadersdorf zu leben ist für mich ideal – im Grünen und doch mit allen Angeboten einer Metropole vor der Haustür“, erklärt diese. Doch auch in Lilienfeld hat Smrzka einen Nebenwohnsitz in ihrem Elternhaus und einige Freundinnen, die sie regelmäßig in die alte Heimat ziehen. In Zukunft kann Smrzka sich vorstellen, weitere Bücher zu verfassen, doch für den Moment genießt sie die Veröffentlichung ihres ersten Buches am 8. März, dem internationalen Frauentag. Dabei erhofft sie sich sehr, dass ihre Leserinnen und Leser Freude an ihrem Werk haben. „Es ist ein Gartenkrimi mit Augenzwinkern, Schmäh und Lokalkolorit“, sagt Smrzka. Die „Perle vom Wienerwald“ sei jedenfalls eine Frühlingsgeschichte. „Vielleicht folgen ja noch andere Jahreszeiten-Bände“, macht es die Autorin spannend.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.