Weniger Arbeitslose im Bezirk Lilienfeld

Die starke Arbeitskräftenachfrage durch die Unternehmen im Bezirk hält an. Ende August waren beim Arbeitsmarktservice (AMS) Lilienfeld 543 freie Stellen gemeldet – so viele wie kaum zuvor. Von Jänner bis Juli gab es 4.939 Vermittlungen, 1.062 freie Stellen wurden erfolgreich besetzt, 64,5 Prozent davon in den ersten drei Monaten. „Trotzdem suchen viele Firmen händeringend nach Personal. So erfreulich die positive Arbeitsmarktentwicklung ist, so schwierig gestaltet sich unser Matching zwischen Arbeitskräfteangebot und -nachfrage. Die Hälfte aller unserer Jobsuchenden haben gesundheitliche Einschränkungen und beinahe ebenso so viele sind 50 Jahre und älter“, stellt Lilienfelds AMS-Geschäftsstellenleiterin Margareta Selch fest.

Beim Rückbau der Langzeitarbeitslosigkeit ist Niederösterreich im bundesweiten Vergleich Top-Performer. Auch im Bezirk geht die Zahl derer, die ein Jahr oder länger auf Jobsuche sind, zurück: „Aktuell sind 102 Langzeitarbeitslose vorgemerkt. Das ist ein Rückgang gegenüber August 2021 um 43 Prozent und gegenüber August im Vorkrisenjahr 2019 um 11,3 Prozent“, sagt Selch.

Ende August waren beim AMS Lilienfeld 577 Personen arbeitslos vorgemerkt – ein Rückgang um 80 Arbeitslose (12,2 Prozent) im Vergleich zum Vorjahr. Im Detail waren Ende August 282 Frauen und 295 Männer arbeitslos gemeldet. Zusätzlich befanden sich 109 Arbeitsuchende in einer vom Arbeitsmarktservice (AMS) geförderten Weiterbildung. Alle Altersgruppen profitieren, mit Ausnahme der Jugendlichen. Nach Altersgruppen analysiert, gibt es bei den Jugendlichen das zweite Monat in Folge einen Zuwachs: Die Arbeitslosigkeit beträgt minus 12,2 Prozent; bei den Personen bis 25 Jahre gibt es aber ein Plus von 5,8 Prozent.

Bei den Älteren ab 50 Jahren hingegen besteht ein Minus von 9,7 Prozent. Im August profitierten die Männer etwas mehr als die Frauen: 7,2 Prozent Frauen und 16,4 Männer weniger sind arbeitslos. Nach Branchen gab es die stärksten Rückgänge gegenüber dem Vorjahr im Gesundheits- und Sozialwesen (-30,6 %), in der Produktion (-29,1 %) und in der Beherbergung und Gastronomie (-27,6 %).

Neben den 543 freien Arbeitsplätzen stehen im Bezirk mit 74 Lehrstellen um 48 Prozent mehr Ausbildungsplätze zur Verfügung. Ein Weg, um dem Fachkräftebedarf entgegenwirken zu können, ist das AMS-Projekt FiT „Frauen in Handwerk und Technik“. Die „rollende FiT Werkstatt“ steht am 6. Oktober von 8.30 bis 14.30 Uhr vor dem AMS.

