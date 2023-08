Pferde-Event Drei Fohlen werden am Annaberger Haflingermarkt verlost

Der Haflingermarkt am Schaglhof hält wieder einige Highlights bereit. Foto: Hans Kraus, Hans Kraus

E in vielseitiges Programm, Hausmannskost, Möglichkeiten zum Einkauf und im Mittelpunkt: die blonden Pferde: Am 19. August findet wieder der Annaberger Haflingermarkt am Schaglhof statt.

Er ist ein Fix-Event für Freunde der blonden Pferde: Der Haflingermarkt am Schaglhof bei der Familie Pfeffer. Heuer findet er am kommenden Sonntag, 19. August, statt. Rund 120 Haflinger werden erwartet. Mit Hengst „Alpenzauber" ist dabei ein Top-Vertreter seiner Rasse dabei. Denn dieser errang im Jahr 2020 und 2021 den Bundesreservesieger der Reitpferde und erhielt im Jahr 2020 den Titel „niederösterreichischer Landessieger Reitpferde" verliehen. Auch am Europa-Championat nahm er bereits teil. Top-Stute ist dieses Jahr Larina. Sei wurde 2021 Stutleistungsprüfungssiegerin und im Jahr 2022 Bundeschampionesse der Reitpferde. Neben den beiden Top-Pferden sind viele weitere Landes- und Bundessiegerpferde in Zucht und Sport vertreten. Highlights des Events sind die niederösterreichische Reitpferdeprüfung, das Fohlenchampionat sowie das Schauprogramm des Reit- und Fahrvereines Joachimsberg/ Annaberg. Außerdem werden gleich drei Fohlen im Rahmen des Haflingermarktes verlost. Gäste der Schau finden vor Ort fahrende Händler mit landwirtschaftlichen Produkten, Bekleidung, Kunstgegenständen und Pferdezubehör vor und werden mit bester Hausmannskost im Gasthaus Pfeffer verwöhnt. Grillhenderl sowie viele andere regionale Köstlichkeiten von diversen Ortsbauern gibt es zum Verkosten. Hausherr Martin Pfeffer sieht dem Event freudig entgegen. „Unser Schaglhof soll für alle Züchter und Pferdebegeisterten für einen Tag wieder der Nabel der NÖ Haflingerwelt sein. Die Haflingerzüchter der Gemeinde Annaberg und Umgebung sowie der Reit- und Fahrverein Joachimsberg/Annaberg wollen wieder ein großes Fest für die blonden Pferde und die Haflingerliebhaber bieten", betont er. Zum Programm Der Markt beginnt um 7.30 Uhr mit einer Reitpferdeprüfung der dreijährigen Haflinger und der Reitpferdeprüfung für die vier- bis fünfjährige Haflinger inklusive Siegerehrung. Im Anschluss findet der erste Teil des niederösterreichischen Fohlenchampionats samt Bewertung der regionalen Hengstfohlen statt. Pünktlich um 10 Uhr startet der Festumzug ab Familie Hollerer und um 10.30 Uhr folgen die Begrüßung und der ökumenische Wortgottesdienst mit Pferdesegnung sowie Festansprachen. Zu Mittag um 12 Uhr dürfen sich Pferdefreunde auf den zweiten Teil des niederösterreichischen Fohlenchampionats samt Bewertung der regionalen Hengstfohlen mit Siegerehrung sowie Reitvorführungen des Reit- und Fahrvereines freuen. Im Anschluss darauf geht das niederösterreichische Fohlenchampionat samt Bewertung der regionalen Stutfohlen mit Siegerehrung und Reitvorführungen des Reit- und Fahrvereines über die Bühne. Schließlich werden um 16.30 Uhr die drei Fohlen als Hauptpreise verlost, ehe der Tag mit dem Fohlenbrennen in der Reithalle abschließt.