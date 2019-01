„Wir sollen verlegt werden“, wendet sich Joe Kaiser aufgeregt an die NÖN. Zur Erinnerung: Der 57-Jährige lebt mit seiner Gattin Wilma „Willi“(54) im Pflegeheim Rotheau. Erst im Vorjahr haben sie hier geheiratet – die erste Hochzeit im Rotheauer Pflegeheim.

Eschenau Liebesglück im Heim

Das Liebesglück war perfekt, doch jetzt soll es getrübt werden. „Ich habe, da sich mein Zustand hier so verbessert hat, ,nur‘ noch Pflegestufe eins und Willi Stufe 5. Ich soll in ein betreutes Wohnen kommen“, berichtet der einstige Anlagenmonteur. Doch Joe und Willi wollen weder getrennt, noch gemeinsam in ein anderes Heim. „Wir wollen in Rotheau bleiben, Wir haben hier unser Zuhause gefunden und verstehen uns sehr gut mit dem Team“, sagt Joe Kaiser. Das bestätigt Leiterin Doris Hauser-Weisz: „Wir würden sie wirklich gerne behalten. Sie fühlen sich sehr wohl bei uns, aber als Heim mit Öffentlichkeitsrecht mit Mindestpflegestufe 4 muss ich mich an die Vorgaben des Landes halten.“

„Ich bitte um eine menschliche Lösung für meine Schwester und ihren Gatten.“ Anita Vörös, Schwester und Sachwalterin von Willi Kaiser

Anita Vörös, Schwester und Sachwalterin von Willi Kaiser, unterstreicht dies: „Eine Verlegung oder Trennung hätte eine massive physische wie psychische Verschlechterung der beiden zufolge. Ich habe da große Bedenken.“ Daher hat sie an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner geschrieben. Aus dem Büro Mikl-Leitner bestätigt man, dass man die Angelegenheit ans zuständige Büro von Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister übertragen habe. Dieses hat Anita Vörös informiert, dass die Sache in Bearbeitung sei. „Ich bitte um eine menschliche Lösung für meine Schwester und ihren Gattin“, appelliert Vörös.