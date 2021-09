„Durch präzise Wortwahl und kraftvolle Zwischentöne setzt sich der Liedermacher in Mundart mit seiner Umgebung und Umwelt auseinander und kratzt einfühlsam an der Kruste des Alltags“, weiß Kulturreferats-Vorsitzende Daniela Bacher. Am Samstag, 4. September, ab 17 Uhr tritt Liedermacher Phillip Griessler bei Schönwetter gemeinsam mit seiner Band unter dem Motto „Liedermacherei trifft Grillerei“ am Rathausplatz in Traisen auf.

Für alle, die sich nicht nur musikalisch verwöhnen lassen möchten, gibt es beim Gasthaus „Der SCHLU“ einige Leckereien am Grill. Der Konzertbesuch ist aber natürlich ebenso ohne Besuch des Grillabends und einer Tischreservierung möglich.

Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung im Volksheim statt. Der Eintritt ist frei; Veranstalter ist das Kulturreferat der Gemeinde Traisen. Das Konzert wird laut den geltenden Covid-19-Bestimmungen (3G-Regel) durchgeführt. Die Registrierung ist ab 16 Uhr möglich.