Gemeinde setzt auf Sonnenstrom

Die Gemeinde St. Veit ist schon seit Jahren engagiert, Photovoltaik-Anlagen zu errichten, um so auf eine klimafreundlichere und kostensparendere Energiequelle zu setzen.

„Bei neu errichteten gemeindeeigenen Gebäuden wurde bereits in der Vergangenheit eine Versorgung durch Sonnenstrom eingeplant“, informiert Umweltgemeinderat Kent Filek. So wird zum Beispiel die Brunnenanlage in Wiesenbach seit Errichtung zu einem beträchtlichen Teil mit selbst erzeugtem Strom betrieben. Auch die Kläranlage des Abwasserverbands Gölsental in Maierhöfen wurde beim Bau großflächig mit Photovoltaik-Modulen ausgestattet und kann zur Deckung des Energiebedarfs auf eigenen Sonnenstrom zurückgreifen.

Jetzt wurde auf dem neu in Betrieb gehenden Kindergarten in Wiesenfeld eine PV-Anlage mit 35kWp installiert. „Damit kann die Anlage auch im Winter einen signifikanten Beitrag zur Deckung des Energiebedarfs leisten“, führt Filek weiter aus.

Schuldach bietet guten Standort für Sonnenkraftwerk

Die Montagearbeiten sind abgeschlossen, die Betriebsgenehmigung des Netzbetreibers ist noch ausständig. Auch auf dem Dach des Kindergartens Rainfeld wurde eine Photovoltaik-Anlage installiert. „Das ist dort aufgrund der Umstellung des Heizungssystems von Öl auf eine Wärmepumpe ein besonders wichtiger Schritt“, hebt Filek hervor und erklärt: „Mit einer Größe von 15 kWp wurde die aufgrund der Dachgeometrie sinnvoll nutzbare Fläche vollständig ausgeschöpft.“ Auch hier sind die Arbeiten abgeschlossen und nur mehr die Betriebsgenehmigung ausständig.

In Planung war die Ausstattung der Volks- und Mittelschule mit einer Anlage zur Erzeugung von Sonnenstrom. „Aufgrund der großen Dachfläche, des hohen Energiebedarfs der Schule und der Netzanschlussmöglichkeiten bietet das Schuldach eine guten Standort für ein Sonnenkraftwerk“, sagt er. Allerdings zeigten sich hier die Nachteile älterer Gebäude. „Die originale Dachkonstruktion aus den 1970ern bietet keine ausreichende Tragfähigkeit und muss in den Bereichen für Photovoltaik erneuert werden“, erklärt er.

Alternativenergie-Förderung der Gemeinde existiert seit über 20 Jahren

Im ersten Schritt wird dies am Dach des großen Turnsaals erfolgen. Die Beschlüsse im Gemeinderat wurden einstimmig gefasst und die Aufträge vergeben. Im August erfolgten Verkabelungs- und Elektro-Installationsarbeiten. Die Erneuerung des Daches und Fertigstellung der Photovoltaikanlage ist vor Jahresende geplant. Die Anlage am Dach des Turnsaales wird eine Größe von 40 kWp besitzen.

Für die Bürger bietet die Gemeinde Unterstützung bei der Umstellung auf saubere, nachhaltige Energieträger. Die Alternativenergie-Förderung der Gemeinde existiert seit über 20 Jahren und unterstützt diese mit bis zu 250 Euro bei Investitionen in nachhaltige Energieträger. „In den letzten zwölf Monaten wurden mehr als 50 Prozent der Förderungen für PV-Projekte ausbezahlt“, sagt er. Es ist auch geplant, dass Bürger an den Photovoltaik-Projekten der Gemeinde teilhaben können. Dies soll in Form einer Bürgerbeteiligung erfolgen oder durch Gründung einer Energiegemeinschaft. „Umweltschutz und Bekämpfung des Klimawandels durch Einsatz von sauberen und erneuerbaren Energien sind uns wichtig. Mit Sonnenstrom können wir einen Beitrag dazu leisten“, ist er überzeugt.