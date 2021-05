Die Hinterräder hingen schon in den Bach. In gefährlicher Lage kam am Dienstagmorgen ein Auto in der Bräuhausasse zum Stillstand. Dieses war durch ein Missgeschick in Richtung Bach gerollt. Die Feuerwehr Hainfeld eilte zur Hilfe und zog den Wagen wieder retour auf die Wiese. Es wurde niemand verletzt.