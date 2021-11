Pkw krachte gegen Traktorgespann

Die Fahrt in der Finsternis auf den Gerichtsberg wurde einem Pkw-Lenker aus dem Bezirk Lilienfeld zum Verhängnis. Dieser war am Freitagabend in Richtung Kaumberg unterwegs. Dabei fuhr er plötzlich auf den Anhänger einer Traktorzugmaschine auf. Die Front seines Wagens wurde dabei völlig demoliert, der Mann kam aber glimpflich davon. Durch die Wucht des Aufpralls wurde auch der Traktoranhänger schwer beschädigt und kam quer über einen Fahrstreifen der B 18 zum Liegen. Die Feuerwehren aus Hainfeld und Kaumberg bargen die verunfallten Fahrzeuge und reinigten die Fahrbahn.

