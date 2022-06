Pkw stürzte in Löschteich

Autonomes Fahren, also Autos, die ohne Lenker unterwegs sind, sind eine begehrte Zukunftsvision vieler. Nicht aber so wie in Hohenberg: Auf dem Gelände eines Sägewerks geriet ein abgestellter Pkw eines Mitarbeiters von selbst ins Rollen und landete in einem entleerten Löschteich. Firmenarbeiter konnten den Wagen noch vor Eintreffen der Feuerwehr sichern und so einen weiteren Absturz verhindern. Mittels Seilwinde und Kranfahrzeug bargen die Hohenberger Floriani dann den Wagen. Es kam niemand zu Schaden.

