Bezirk Lilienfeld als Klima- und Energie-Modellregion

Die Erwachsenenbildungseinrichtung BHW Niederösterreich GmBH setzt auf Bildungsarbeit in den Regionen. Jetzt hat der Dachverband hat Umstruktierungen vorgenommen. Daher musste auch das bestehende regionale Bildungswerk umgegründet werden.

„Diese Gelegenheit wurde genutzt, um voll auf Vernetzung der Bildungsarbeit in der Region zu setzen“, sagt Obmann Roland Beck. Neben ihm sind nun alle Leiter der Volkshochschulen in der Kleinregion im Vorstand vertreten. Obmann-Stellvertreterin ist Sabine Hippmann für die Volkshochschule (VHS) Wilhelmsburg, Finanzreferent ist Josef Heindl für die VHS Lilienfeld und Sandra Bauer ist als Leiterin der VHS Hainfeld Schriftführerin und Finanzreferentin-Stellvertreterin. „Das BHW Traisen-Gölsental wird zukünftig verstärkt in der Vernetzung der allgemeinen Erwachsenenbildung, welche in bewährter Weise hauptsächlich durch die bestehenden Volkshochschulen erbracht werden soll, tätig sein. Projekte für die spezifische, berufsbildende Erwachsenenbildung wird der Verein selbst durchführen“, informiert Beck. Für die ersten drei Berufsausbildungen in der Region im Bereich Kinderbetreuung laufen schon die Vorbereitungen.

In der direkt an die Generalversammlung des BHW Traisen-Gölsental anschließende Vorstandssitzung der Kleinregion wurden zuerst vakante Funktionen kooptiert. So folgt Bürgermeister Peter Reitzner aus Wilhelmsburg Rudolf Ameisbichler als Obmann-Stellvertreter nach und Bürgermeister Albert Pitterle ist neuer Kassier nach dem Ausscheiden von Hohenbergs Ortschef Heinrich Preus aus dem Bürgermeisteramt und somit aus dem Vorstand der Kleinregion.

Klimaschutzprojekte stehen nun klar im Fokus

Danach ging es neben bekannten Themen wie die Umsetzung der Kinderbetreuungsoffensive in der Sitzung um die Klima- und Energie-Modellregion Traisen-Gölsental: „Die neun Gemeinden Eschenau, Hainfeld, Hohenberg, Lilienfeld, Ramsau, Rohrbach, St. Aegyd, Türnitz und Wilhelmsburg bilden unter dem Dach der Kleinregion gemeinsam die Klima- und Energie-Modellregion ,KEM Traisen-Gölsental'. Diese Gemeinschaft setzt zusammen Klimaschutzprojekte in unserer Region um“, informiert Beck.

Im Zuge der Vorstandssitzung präsentierte KEM-Managerin Eva Leeb die Umsetzungsstrategie, die diesen Klimaschutzprojekten zugrunde liegt und Maßnahmen bis 2035 ausweist. Breit gefächert gehen die geplanten Projekte über die Themenbereiche Personenmobilität, Gütermobilität, Kreislaufwirtschaft, Sanierung und Energieeinsparung bis hin zur Schaffung von nachhaltigen Freizeitangeboten. In den ersten beiden Jahren des Programms sollen Projekte wie die Errichtung weiterer PV-Anlagen, die Revitalisierung von Wasserkraftwerken, der Ausbau der e-Infrastruktur, die Teilnahme an der europäischen Mobilitätswoche, die Erweiterung von Güter-Verladestellen, der Ausbau von Biomasse-Heizkraftwerken, Reparatur-Cafés sowie Energiegemeinschaften umgesetzt werden. „Die KEM Traisen-Gölsental wird finanziell und organisatorisch von den Mitgliedsgemeinden und dem Klima- und Energiefonds unterstützt, es steht ein Budget von rund 200.000 Euro zur Verfügung. Dieses wird für Projekte verwendet“, informiert KEM-Managerin Leeb. „An den Themen zeigt sich, dass viele der Herausforderungen nur gemeinsam über Gemeindegrenzen zu bewältigen sind“, unterstreicht dazu Kleinregionsobmann Bürgermeister Manuel Aichberger. Klares Ziel sei es, die Region voranzutreiben,