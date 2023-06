Erweiterung des Urnenhains am Traisner Friedhof

Schon seit dem Jahr 2007 gibt es den Urnenhain in Traisen. Urnenbeisetzungen haben in den letzten Jahren immer mehr Beliebtheit erlangt. So fanden im Jahr 2021 37 Urnenbeisetzungen statt und 14 in einer Stele. Im Jahr 2022 wurden rund 32 Urnenbeisetzungen und 19 in einer Stele gezählt. Im Jahr 2023 wurden bis zum 31. Mai bereits 20 Urnenbeisetzungen und davon sechs in einer Stele gezählt.

In Anbetracht dieser Zahlen werden die noch freien Stelenplätze bald besetzt sein, womit eine Erweiterung dieser nun notwendig ist. Das Betonieren der Fundamente hat schon begonnen.

„Der Trend geht zu einer Urnenbeisetzung. Gründe sind unter anderem auch, damit den Hinterbliebenen die Grabpflege abgenommen wird. Wir haben dies rechtzeitig erkannt und erweitern unsere Stelenplätze im Urnenhain um eine Wand mit 56 Plätzen“, begründet dies Vizebürgermeisterin Monika Feichtinger. Bauamtsleiter Gerhard Fügl fügt noch hinzu: „Naturbestattungen können momentan aus Platzgründen nicht angeboten werden. Hierfür versuchen wir aber auch Möglichkeiten zu finden.“