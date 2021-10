Corona zum Trotz: „Rohrbacher Advent“ findet statt

Bürgermeister Karl Bader beriet mit den heimischen Vereinsobleuten über eine Realisierung des „Rohrbacher Advents 2021“.

„Seitens der Gesundheitsbehörde gibt es dazu ein OK, jedoch ist die Kontrolle der 3G-Regel eine Vorgabe. Dazu würde es Sinn machen, zwei Eingangsbereiche vorzusehen“, erläuterte Bürgermeister Karl Bader in der Vereinsforumssitzung im Gasthaus Linsbichler. Nach konstruktiver Diskussion waren sich die Vereine sehr rasch einig: Der Adventmarkt 2021 findet am 10. und 11. Dezember statt, allerdings in einer etwas reduzierten Form.

Wichtig war es den Sitzungsteilnehmern, dass beim „Rohrbacher Advent 2021“ alle Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt werden. So wird es Zugangskontrollen geben, um die Sicherheit rund um den Ad-ventzauber sicherzustellen. Kulinarik wollen die Vereine anbieten, die kulturelle Vielfalt fällt heuer jedoch minimaler aus. So wird der „3klang Chor Rohrbach“ kein Konzert geben. „Wenn es die aktuelle Covid-Situation zulässt, plant der Kirchenchor stattdessen, am Freitagabend zu singen“, kündigt Chorleiter Walter Pandalitschka auf NÖN-Anfrage an. Am Samstag wird es ein Konzert mit dem „CHOR70“ in der Bartholomäuskirche geben. „Die traditionelle Adventstunde in der Schule entfällt heuer“, teilte indes Schuldirektorin Magdalena Fertner in der Sitzung mit.

Wesentliches Kriterium für eine fixe Abhaltung der Veranstaltung ist die jeweils aktuelle Risikosituation aufgrund von Covid-19. Sollte die Inzidenz Ende November bis Anfang Dezember regional steigen, so wird die Adventveranstaltung abgesagt. Eine weitere Maßnahme des diesjährigen Events ist eine zeitliche Kürzung. Auch hier gab es innerhalb der Sitzungsteilnehmer eine rasche Einigung: Beginn ist Samstag, 10. Dezember, und Sonntag, 11. Dezember, jeweils um 18 Uhr. Sperrstunde ist um 23 Uhr.