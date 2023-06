EU und Migration als Thema im Stift Lilienfeld

„Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen.“ Christliche Werte in der Europäischen Union: Zu diesem Motto findet am Freitag, 16. Juni, im Dormitorium des Stiftes Lilienfeld eine hochkarätige Podiumsdiskussion statt. Veranstalter ist der Ausschuss der Regionen von der Europäischen Union.

Nach einer Begrüßung durch Abt Pius Maurer und Bürgermeister Manuel Aichberger werden spannende Referenten kurze Vorträge halten und dann für eine Diskussion bereit stehen. Othmar Karas, erster Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Peter Webinger, Sektionschef für Migration und Internationales im Innenministerium, Christian Gsodam, Kabinettschef des Generalsekretärs im Ausschuss der Regionen in der EU, Lilienfelds Bezirkshauptfrau Heidelinde Grubhofer und Johannes Moravitz, Europareferent der Österreichischen Bischofskonferenz in Brüssel, werden am Podium zu hören sein. „Alle Interessierten sind willkommen“, betont dazu Abt Pius Maurer.

„Nachdem der Rat der EU erst vor kurzem seine neue Position im Bereich der europäischen Migrations- und Asylpolitik abgesteckt hat, kommt diese Veranstaltung in Lilienfeld genau zum richtigen Zeitpunkt. Wir freuen uns gemeinsam mit dem Stift Lilienfeld, dass diese Veranstaltung bei uns im Ort stattfinden kann. Erst vorige Woche hat der Rat einen entscheidenden Schritt getan, damit das Regelwerk der EU für Asyl und Migration modernisiert wird. Er hat sich auf eine Verhandlungsposition zur Asylverfahrensverordnung und zur Verordnung über Asyl- und Migrationsmanagement geeinigt. Diese wird die Grundlage für die Verhandlungen des Ratsvorsitzes mit dem Europäischen Parlament bilden“, erläutert dazu Ortschef Manuel Aichberger.

Mit der Asylverfahrensverordnung wird in der gesamten EU ein gemeinsames Verfahren eingeführt, das die Mitgliedstaaten einhalten müssen, wenn Personen um internationalen Schutz nachsuchen. Sie strafft die Verfahrensmodalitäten (z. B. die Dauer des Verfahrens) und legt Standards für die Rechte des Asylsuchenden fest wie die Bereitstellung eines Dolmetschers oder den Anspruch auf Rechtsberatung und ‑vertretung.