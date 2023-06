Migration als Thema im Stift Lilienfeld

Dem Titel entsprechend „Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen“ - christliche Werte in der Europäischen Union“ einem Zitat aus dem Matthäus Evangelium - fand im Dormitorium des Stiftes Lilienfeld eine Podiumsdiskussion im Rahmen der Reihe „Europäische Zukunftsgespräche“ statt. Die Initiative zu dieser Veranstaltung war vom EU-Ausschuss der Regionen ausgegangen.

Hausherr Abt Pius Maurer begrüßte hochkarätige und kompetente Vertreter, die zum Thema „EU und Migration“ sehr unterschiedliche interessante Standpunkte vertraten. Abt Pius mahnte in seiner Einführung ein, das Thema „nicht auf rechts oder links zu reduzieren, sondern zuzuhören und nicht zu kategorisieren.“

Christian Gsodam, Kabinettchef des Generalsekretärs im Ausschuss der Regionen in der EU und Veranstalter der Podiumsdiskussion hat die Begriffe zum Thema Fremdsein näher definiert, „Migration“ sei sehr breit gefächert, es gäbe eben nicht nur Flüchtlinge und Asylwerber. Hier seien die Rechtsgrundlagen zur Definierung unterschiedlich. Er mahnte Respekt als Voraussetzung im Umgang mit allen Fremden ein.

Karas forderte durchgängige Struktur, in der die Menschrechtscharta und Flüchtlingskonvention einen stabilen Rechtsrahmen geben.

Othmar Karas, erster Vizepräsident des Europäischen Parlaments in Brüssel und Straßburg ein leidenschaftlicher Europäer mit „Blick auf das, was gelingt.“ Bestrebung müsse sein, „eine durchgängige Struktur aufzubauen, in der die Menschrechtscharta und Flüchtlingskonvention einen stabilen Rechtsrahmen geben.“ Sein Fazit: Ein sicherer Raum muss entstehen, legale Fluchtwege müssen hergestellt werden, nachhaltige Entwicklungsbegleitung muss wachsen. Außerdem betonte er, dass „jeder Mensch gleich viel wert sei.“ „Würden wir unsere Rechte und unsere Werte gegenseitig respektieren, wären 80 Prozent des Problems gelöst“, ist er überzeugt.

Peter Webinger, Sektionschef für Migration und Internationales im Innenministerium Wien, betonte die Notwendigkeit der Menschlichkeit in der Staatsfunktion. Man müsse die Unsichtbaren sehen. „Diejenigen, die zu uns kommen, bekommen 90 Prozent der zur Verfügung stehenden Mittel, für jene, die zu Hause sind, verwenden wir nur zehn Prozent“, gab er zu bedenken. Nicht Entwicklungshilfe, sondern Entwicklungsbegleitung sei notwendig, Hilfe, die Wirkung zeige, sei gefragt. Als Beispiel nannte er, traditionelle Arbeitsmethoden wieder zu beleben.

Neun Prozent der Bürger im Bezirk Lilienfeld sind im Ausland geboren

Heidelinde Grubhofer, die neue Bezirkshauptfrau von Lilienfeld, berichtet über praktische Beispiele der Aufgaben wie Bürgerservice, soziale Verwaltung und Kinder- und Jugendhilfe. 113 mehrsprachige Kinder werden im Bezirk Lilienfeld in vielen Sprachen begleitet, viele Angebote stelle das Land. Als Beispiel für sinnvolle Hilfe nannte sie Lerncafés oder auch die Frauenberatung. Außerdem informierte sie, dass in Lilienfeld neun Prozent der Einwohner im Ausland geboren sind.“

Johannes Moravitz, Europareferent der österreichischen Bischofskonferenz, zitierte Papst Franziskus: „Gegenseitiges Teilen verbindet.“ Und dies führe zum Leitbild der Veranstaltung: „Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen.“ Moderator war Tobias Schnitzler von Missio Austria. Die 7. Klasse des Gymnasiums Lilienfeld hat sich als Partnerschule des Europäischen Parlaments an der Diskussion beteiligt, ebenso der Verein „Miteinander.“ „Die Wortmeldungen zeigten die Komplexität des Themas. Die politischen Verantwortlichen ließen das Ringen um eine umfassend befriedigende Lösung unter den EU-Staaten bezüglich Flüchtlinge, Integration und Migration erkennen“, resümierte Abt Pius.