Hafenecker bei Viktor Orban zu Gast

In Budapest ging ein Vernetzungsgespräch zwischen konservativen, patriotischen Kräften über die Bühne. Der ungarische Premierminister Victor Orbán lud im Zuge dessen ebenfalls den Generalsekretär der FPÖ, Christian Hafenecker, zu einem Arbeitsgespräch ein.

Der Kaumberger berichtet, dass im Gespräch mit Victor Orbán unter anderem darüber gesprochen wurde, wie der Nationalstaat sowie traditionelle Familie und Kultur erhalten werden können. „Wir haben uns in einem sehr freundschaftlichen Gespräch darauf verständigt, gemeinsame politische Kräfte effektiv zu bündeln und enger zusammenzuarbeiten, etwa in den Bereichen der Migration oder der Familienpolitik“, so der FPÖ-Generalsekretär.

Hafenecker ist der Ansicht, dass Österreich in Sachen Familienpolitik von Ungarn lernen kann „wie man das demographische Problem mit Hilfe der Unterstützung einheimischer Familien und nicht mit Masseneinwanderung löst“, sagt Nationalratsabgeordneter Hafenecker.

Des Weiteren unterhielten sich Victor Orbán und Christian Hafenecker über gemeinsame Prioritäten wie dem Erhalt ihrer nationalen Souveränitäten gegenüber Brüssel. Hafenecker führt diesbezüglich näher aus: „In Ungarn sieht man ja, wie rücksichtslos und willkürlich gegen eine unliebsame, weil konservative und in der Bevölkerung beliebte Regierung vorgegangen wird.“

Aus diesem Grund werde die FPÖ nicht nur in Österreich, auf Landesebene, „sondern auch auf EU-Ebene alles unternehmen, um Kompetenzen zurück zu den Nationalstaaten zu holen“, konstatiert Hafenecker und sieht Ungarn in dieser Hinsicht als ein Vorbild für Österreich.

