Traisner absolvierte die Hannes-Bauer-Jugendakademie

Jakob Enk ist erfolgreicher Absolvent der Hannes-Bauer-Jugendakademie der SPÖ. „Ich will meinen Abschluss nutzen, um Themen mit politischem Rahmen auf den Grund zu gehen“, begründet er seine Teilnahme. Besonderes Interesse zeigt er an der SPÖ, da gerade diese für ihn die besten Antworten auf kommende Herausforderungen biete. An der Akademie wurde er mithilfe von Workshops und Seminaren in verschiedenen Bereichen wie Rhetorik, Persönlichkeitsentwicklung oder Wirtschaft gefördert. Im Laufe eines Schuljahres kam es zu regelmäßigen Besuchen der Akademie.

Ob er einmal Politiker werden möchte? Über seine Zukunft ist sich Enk derzeit noch unsicher, da er vor Kurzem erst die HTL und den Zivildienst beendet hat.

Mit der Hannes-Bauer-Jugendakademie in St. Pölten möchte die SPÖ in Niederösterreich junge Menschen ansprechen, die sich von den Werten der Sozialdemokratie angesprochen fühlen. Ziel ist, ihnen politische Bildung einfach zu ermöglichen, auch im Hinblick darauf, dass sie sich möglicherweise in Zukunft für die SPÖ-Bewegung einsetzen möchten.

„Politische Akademien, im Besonderen die Jugendakademie der SPÖ NÖ, sind für mich sehr gute ,Instrumente‘, mehr Menschen für Politik zu interessieren, aber auch um diese zu schulen“, sagt Traisens SPÖ- Vizebürgermeisterin Monika Feichtinger. Zum Abschluss dieser Akademie wurde sie von ihrem „Mentee“ Jakob Enk eingeladen. „Die engagierten und auch vielfältigen jungen Menschen versetzten mich mit ihren Abschlusspräsentationen in Begeisterung und machten mich auch gleichzeitig stolz“, betont Feichtinger.