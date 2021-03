In der Nacht zum Freitag ist es auf der Araburg zu einem Einbruchsdiebstahl gekommen. Gegen 2.30 Uhr brach ein bislang unbekannter Tatverdächtiger in den Kassenautomaten ein, der Besucher der Araburg Zutritt zum Bergfried sowie zu den Museumsräumlichkeiten im "Szenarium Araburg" ermöglicht.

Bürgermeister Michael Wurmetzberger begutachtet den entstandenen Schaden. Usercontent, Harald Mittermüller

"Neben gestohlenem Bargeld in unbekannter Höhe ist auch hoher Sachschaden am Automaten zu beklagen. Elektronische Teile und Module wurden - offenbar auf der Suche nach der Geldkassette - gewaltsam herausgerissen und zurückgelassen", verlautet aus der Gemeindestube.

Der Einbruchsdiebstahl wurde in der Früh von einer freiwilligen Helferin entdeckt und an Bürgermeister Michael Wurmetzberger gemeldet. Dieser verständigte die Polizei. Auch Videoaufzeichnungen von der Tat konnten gesichert und den ermittelnden Beamten übergeben werden. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Hainfeld erbeten.

Drehkreuz bis auf Weiteres geöffnet

Das Drehkreuz wurde geöffnet - der Zugang zum Bergfried und in das "Szenarium Araburg" ist damit bis auf Weiteres kostenlos möglich.