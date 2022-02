St. Aegyd: Vermeintlicher Entführungsversuch sorgt für Aufruhr

Es wurde geteilt. Und geteilt. Und abermals geteilt. In St. Aegyd sei am Dienstag ein Fahrzeug mit slowakischen Kennzeichen unterwegs gewesen. Ein Insasse des Wagens würde Kinder und Jugendliche „mitnehmen wollen“, ein „Entführungsversuch“ sei im letzten Moment noch vereitelt worden. Die Besorgnis vieler Eltern in der Region war durch diese Meldung groß.

Der betroffene Jugendliche, ein Bursch im Alter von 16 Jahren, hat auf der Polizei St. Aegyd seine Aussage gemacht. Das bestätigt Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion Niederösterreich. „Unsere Kollegen ermitteln natürlich in alle Richtungen“, sagt er. Man nehme natürlich solche Wahrnehmungen sehr ernst, dennoch gäbe es aktuell noch keine konkreten Hinweise auf einen Entführungsversuch. Die Erhebungen seien aber noch im Laufen.

Auch Bürgermeister Karl Oysmüller weiß um den vermeintlichen Vorfall Bescheid. Er ist überzeugt, dass die Polizei, nicht zuletzt aufgrund der Angaben des Jugendlichen, den Vorfall bald klären werde. Er als auch die Exekutive geben sich einhellig: Wichtig sei es, Eltern zu beruhigen, Kinder und Jugendliche im Umgang mit Fremden immer wieder zu sensibilisieren, nicht aber über soziale Netzwerke Panik zu verbreiten. Verdächtige Wahrnehmungen sollten immer zuerst der Polizei gemeldet werden.

Ein Kriminalpräventionsbeamter hat bereits am Mittwochmorgen den Kindergarten, die Volks- und Neue Mittelschule in St. Aegyd, ebenso den Hohenberger Kindergarten und die Volksschule besucht, um die Kinder zu sensibilisieren und zu beruhigen.

