Bezirk Lilienfeld: Fiese Tricks mit Brennholzverkauf

Die Energiekrise. Heizen wird diesen Winter so teuer wie schon lange nicht. Sparen ist in vielen Haushalten angesagt. Der Blick auf Pellets- wie auch Stückholz-Preise lässt erschaudern. Diese sind in die Höhe katapultiert. Viele greifen daher gerne auf Online-Anbieter zurück, in der Hoffnung auf günstigere Angebote zu stoßen. Doch das wissen auch Betrüger und warten mit fiesen Tricks im Netz auf.

Anzeigen sind im Bezirk in letzter Zeit gestiegen

„Viele Preisangebote sind so günstig, wie es sie in keinem Baumarkt oder bei sonstigen lokalen Anbietern gibt. Das ist zwar vielleicht auf ersten Blick verlockend, sollte aber stutzig machen“, meint IT-Ermittler Thomas Haider. Ihm ist in den vergangenen Wochen aufgefallen: Immer mehr Anzeigen gibt es zu bearbeiten, bei denen Menschen auf Online-Betrüger gestoßen sind, die ihnen Brennmaterial zu Tiefstpreisen angeboten haben.

Doch so günstig war das Offert letztlich aber dann doch nicht, im Gegenteil: Einigen ist der Online-Verlauf ziemlich teuer gekommen. „Es wurde vorab das Geld überwiesen; die Ware aber dann nie zugestellt“, warnt Haider.

Ein angezeigter Schaden beläuft sich auf 2.000 Euro. Nicht jeder Anzeiger im Bezirk hat aber auch einen finanziellen Verlust erlitten. Einige sind noch zeitgerecht hellhörig geworden und haben das Richtige gemacht: Sie haben sich bei der Polizei und bei Bauhäusern erkundigt. „Oft handelt es sich um Fakeshops“, warnt Polizist Haider.

Er rät dringend, keine Vorabzahlungen beim Webkauf zu tätigen und - egal bei welchem Onlineshoppingvorgang - auf www.watchlist-internet.at einzusehen. „Diese Seite aktualisiert laufend Fake-Webshops“, erklärt er. Doch noch mehr Betrugsakte im Netz häufen sich, stellt er fest. „Man merkt, Weihnachten naht“, sagt Haider. So würden verschiedenste Waren, oft auch elektronische Geräte, als Second-Hand-Produkt am Online-Markt herumgeistern.

Achtung vor Dokumenten als „Seriositätsnachweis“

Die Ware wird aber oft nicht geliefert. Umgekehrt sollte man nie Waren beim Privatverkauf gutgläubig dem vermeintlichen Käufer zustellen.

Eine Vorlage des Führerscheins vom Verkäufer reicht nicht als ,Seriositätsnachweis‘. Auch rät der IT-Ermittler dringend davon ab, um selbst als seriös zu gelten, eigene Dokumente ins Netz zu stellen. „Diese können dann leicht missbräuchlich von Fremden verwendet werden“, appelliert er an den gesunden Menschenverstand.

Noch eine Betrugsform, die sich häuft, möchte Haider nicht unerwähnt lassen: Im Netz werden oft fragwürdige Geschäfte mit Kryptowährungen offeriert. „Vermeintliche Brooker bieten an, für den Interessenten Geld zu kaufen und zu verwalten. Große Gewinne werden beim Erwerb solcher „Kryptos“ versprochen. Doch das ist alles vorgegaukelt. „Das Geld ist dann unwiederbringlich verloren“, weiß er

Er rechnet mit einer Dunkelziffer an Online-Betrugsopfern, da die Scham anzuzeigen, dass man reingefallen ist, oft überwiegt. Doch das ist falsch. „Die Aufklärung solcher Fälle ist zwar sehr schwierig, da die Täter meist im Ausland sitzen, aber nur möglich, wenn die Exekutive überhaupt davon Kenntnis erlangt“, so Haider.

