Adventmarkt für guten Zweck in Hainfeld

Der Lockdown-Advent: kein Kreativmarkt im Kultursaal, keine Adventkonzerte in der Innenstadt. Nicht einfach, dass da Weihnachtsstimmung aufkommt und vor allem nicht leicht für die Adventaussteller, die sich sonst in dieser Zeit präsentieren.

Der Stadtmarketingverein „Wir-Hainfelder“ organisiert daher wieder einen Pop-up-Markt. „Dieser wird nach Ende des Lockdowns geöffnet. Sollte sich der Lockdown verlängern, so wird auf click und collect umgestellt“, informiert „Wir-Hainfelder“-Obfrau Elfi Hasler.

Der Pop-up-Adventmarkt findet im ehemaligen Geschäft „Haselmayer“ statt. Ob geöffnet oder click und collect – es kann allenfalls in den Schaufenstern gustiert werden. „Alle 14 Aussteller rund um Michaela Hauss sind nach wie vor dabei“, freut sich Hasler und verweist auf die eigens dafür gegründete Facebook-Gruppe. Der Pop-up-Adventmarkt ist aber keine Premiere, schon im Vorjahr hat die Erfahrung gezeigt, dass die Pop-up-Stores in Hainfeld sehr gut angenommen wurden. Hasler: „Dieses Jahr gibt es nur einen, dafür in einem größeren Geschäftslokal.“ Im Pop-up- Store werden außerdem die Taschen aus dem diesjährigen Sozialprojekt verkauft, der Erlös kommt einer Hainfelder Familie zugute.