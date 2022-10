Drogenfahnder Karrer im Rückblick: Jedes Gramm ist eines zu viel

Krimiserien haben ihn schon von klein auf fasziniert. Vor allem die coolen Drogenfahnder hatten es ihm angetan. Erich Karrer wollte schon immer „Kieberer“ werden. Vor wenigen Tagen trat er den Ruhestand an, als Leiter der Drogenfahndung im Landeskriminalamt Niederösterreich. Ein gelebter Kindheitstraum.

„Ich bin ja eigentlich immer lieber an der ,Front‘ gewesen, aber in den letzten Jahren ist das meistens so, dass man eine leitende Funktion erhält“, erzählt er.

„Mit jedem Gramm Gift, das ich aus dem Verkehr ziehe, rettet ich vielleicht ein Kind.“ erich karrer Suchtgiftermittler

Drogenfahnder wird man nicht gleich nach der Schule. Karrer erlernte Installateur und besuchte danach die Gendarmerieschule in Freiland. Seine erste Dienstzeit ab 1984 in Traiskirchen bot ihm Action. „Damals war das Flüchtlingslager bummvoll. Da gab es immer was zu tun“, weiß er noch.

Ruhiger ging es da auf der Dienststelle in Weißenbach/Triesting in Folge zu. Bald wechselte er ins Landeskriminalamt, wo er seinen Berufswunsch leben konnte. „Ich habe dann 30 Jahre nur ,Gift‘ gemacht“, schildert er. Ob Cannabis, Heroin, Kokain: Es gibt kaum eine Droge, die er nicht sichergestellt hat. Suchtgift ist billiger geworden. Die Gefahr: Es wurde für mehr Menschen erschwinglich.

Die Anzahl der illegal angebauten Hanfpflanzen, die Erich Karrer in den vergangenen Jahrzehnten ausgehoben hat, kann er nicht mehr benennen. Hier eine Sicherstellung im Jahre 2005. Foto: Foto privat

Ein Drogenkieberer arbeitet oft als verdeckter Ermittler: „Ich habe viele verfallen gesehen, bis zum bitteren Ende. Junge Leute, die als Messies hausten. Das Gift bestimmte ihre Welt“, warnt er. Drogen seien immer gefährlich. Karrer: „Sie zerstören auf Dauer Körper und Geist“, weiß er.

Heute sind vor allem chemische Drogen im Umlauf; Cannabis ebenso. Dieses zu verharmlosen, sieht er skeptisch. Ein Suchtgiftfahnder ist riskanten Situationen ausgesetzt. „Da gab es einige Widerstände gegen die Staatsgewalt. Einmal bin ich über Stiegen gestürzt. Mein Knöchel war gebrochen.“

Einen besonderen Drogenerfolg aus seiner Dienstzeit mit einer Groß-Sicherstellung möchte er nicht hervorheben. Im Gegenteil, gerade die kleinen Erfolge sind ihm wichtig. „Mein Leitsatz war immer: Mit jedem Gramm, das ich aus dem Verkehr ziehe, rette ich vielleicht ein Kind.“ Das ist ihm heute wichtiger denn je: Der 61-Jährige ist ja nicht nur dreifacher Vater, sondern auch stolzer Opa.

Cooler Cop

