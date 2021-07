In die lange Liste der prominenten Persönlichkeiten, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, reiht sich nun auch Christian Hafenecker ein. Das Wichtigste: Ihm gehe es gut, betont der freiheitliche Nationalratsabgeordnete aus Kaumberg im NÖN-Telefonat: „Die Infektion verläuft relativ milde.“

Hafenecker, der FPÖ-Fraktionsführer im Ibiza-U-Ausschuss ist, hatte am Donnerstag in der Früh – dem Tag der letzten U-Ausschusssitzung – in Wien einen Gurgeltest gemacht, der ein positives Ergebnis lieferte. Am Freitag kam untertags die Bestätigung für seine Corona-Erkrankung, inzwischen war Hafenecker im U-Ausschuss.

Für die am 15. Juli geplante Fortsetzung des U-Ausschusses ist Hafenecker optimistisch, wieder dabei sein zu können. „Am 11. Juli ist die erste Möglichkeit zum Freitesten“, zitiert der Freiheitliche aus dem behördlichen Bescheid. Sollte er bis zum 15. Juli nicht vollständig genesen sein, werde es eine Stellvertreter-Lösung geben, sieht Hafenecker die Fortführung des U-Ausschusses nicht gefährdet. Hafenecker ist bis dato nicht gegen Corona geimpft.