32 Biografien in einem Buch: Thumpser schrieb über Rennsportlegenden

Traisen rückt wieder ins Zentrum der heimischen Motorradszene. Am 6. November präsentiert Bürgermeister Herbert Thumpser ab 15 Uhr im Volksheim sein neuestes Buch über die Geschichte des österreichischen Motorradsports - „Österreichische Legenden in Schräglage - in memoriam“. An Hand von 32 Biographien von Rennsportlegenden hat er damit einen Teil der heimischen Motorradgeschichte zu Papier gebracht.

Für die Buchvorstellung haben sich namhafte heimische Legenden wie Christian Zwedorn, Sepp Doppler oder Peter Holper angesagt. „Wir freuen uns über viele ehemalige Staatsmeister, die zu unserer Präsentation kommen. Besonders gefällt uns aber, dass wir auch einigen ganz jungen, aufstrebenden Talenten, eine Bühne bieten können. So werden Jakob Rosenthaler, Teilnehmer beim weltweiten Red Bull Rookies Cup, und Benjamin Baumgartner, das niederösterreichische Top-Talent, anwesend sein und über ihre Zukunftspläne plaudern“, verrät Herbert Thumpser.

Manche bezahlten ihre Leidenschaft mit dem Tod

„Wir erinnern uns an alle Staatsmeister ab dem Jahr 1948, die leider nicht mehr unter uns sind. Unsere Motorradlegenden waren Helden der Szene, weit über die österreichischen Staatsgrenzen hinaus“, führt Thumpser weiter aus. Diese Fahrer fuhren in der absoluten Weltspitze mit und hinterließen bleibende Spuren. Sie waren Grand-Prix-Sieger und Europameister.

Thumpser: „Zum Teil mussten sie ihre Leidenschaft jedoch mit dem Tod bezahlen. Wir wollen mit diesem Buch das Andenken an außergewöhnliche Sportler bewahren.“

Auf 164 Seiten hat der Fan des historischen Motorradsports versucht, mit vielen Bildern ihre Geschichte zu dokumentieren. „Ich freue mich auf diesen Tag. Denn neben den vielen Legenden werden ihre Familienmitglieder, ehemalige Mechaniker und Freunde der Legenden anwesend sein“, betont der Autor. Das soll der Präsentation eine besondere Stimmung verleihen.

Thumpsers klare Intention für dieses Buch: die Erfolge und Leistungen der Motorrad-Legenden für die Nachwelt zu erhalten. Vielleicht lässt sich so ja manch Nachwuchsfahrer motivieren und inspirieren. „Damit Österreich auch in Zukunft Heimat großer Motorradfahrer bleibt“, hofft er.