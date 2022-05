,,Schulmaus Frieda“: Lilienfelder Gym-Schüler verfassten Buch

Inhalt: Frieda die Schulmaus lebt in einem Versteck in einem Gymnasium (angelehnt an das BG/BRG Lilienfeld). Dort erlebt sie das Schuljahr über viele Abenteuer, lernt nebenbei Neues über die Schule und behält stets die Suche nach Freunden im Hinterkopf.

Erwerb: Das Buch kann unter folgender Email-Adresse bei den mitwirkenden KGG-Autor*innen erworben werden:

kgg.autorengruppe @gmail.com