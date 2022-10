Mehrheit für Van der Bellen auch im Bezirk Lilienfeld

Die Mehrheit hat der amtierende Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Bezirk Lilienfeld nach der Stimmenauszählung klar erreicht. Hinter ihm liegt mit deutlichem Abstand der FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz:

Die Wahlbeteiligung war in den Gemeinden im Bezirk unterschiedlich. Am niedrigsten lag sie in Mitterbach mit 54,85 Prozent, gefolgt von Traisen mit 55 Prozent.

„Ich wünsche mir, dass der Bundespräsident in seiner zweiten Amtsperiode mutiger agiert und sich aktiv einbringt.“ christian fischer SPÖ-Bezirksgeschäftsführer

St. Veit war hingegen Spitzenreiter mit 70,08 Prozent an wahlwilligen Bürgerinnen und Bürgern, gefolgt von Rohrbach mit 69,33 Prozent und Ramsau mit 68,69 Prozent. Von insgesamt 19.742 Wahlberechtigten im Bezirk, machten 14.805 Personen den Gang zur Urne (inklusive Wahlkarten). 451 Stimmen davon waren ungültig.

„Bei der Vielzahl an Kandidaten ist es sicher ein Erfolg, die Wahl im ersten Durchgang zu entscheiden“, kommentierte die geschäftsführende ÖVP-Bezirksparteiobfrau Sandra Böhmwalder den Zwischenstand bereits am Sonntag. Sie hatte gehofft, dass es nicht zu einer Stichwahl kommt.

Foto: NÖN-Grafik

Aus ihrer Sicht zeigt das Ergebnis, dass die Wählerinnen und Wähler das Amt in ruhiger und besonnener Art geführt haben wollen. Sie wünscht Van der Bellen, dass er diese Art künftig beibehält.

Ihr Parteikollege, der Rohrbacher Bürgermeister und Bundesrat Karl Bader, stellt fest: „Das ist ein eindeutiges Ergebnis. Damit kann der Bundespräsident seine Arbeit rasch wieder aufnehmen.“

Aufgrund der Mitbewerber hatte Bader mit einer Wiederwahl von Van der Bellen gerechnet. Die anderen Kandidaten hätten zwar respektvolle Ergebnisse erzielt, aber die bisherige, ruhige Arbeit Van der Bellens hätte die Mehrheit letztlich überzeugt. Einen speziellen Wunsch für die zweite Amtsperiode des Bundespräsidenten hat er nicht. Stattdessen wünscht er allen, die politisch aktiv sind, Kraft und Freude.

„Von der SPÖ gab es zwar eine Wahlempfehlung, von meiner Seite jedoch nicht“, sagt SPÖ-Bezirksvorsitzender Christian Fischer zum vorläufigen Wahlergebnis. Trotzdem gratuliert er Van der Bellen zum Wahlerfolg und freut sich, dass es keinen zweiten Wahlgang geben wird. „Ich hoffe, dass er die nächsten Jahre eine gute Arbeit macht“, blickt Fischer in die Zukunft. Und: „Ich wünsche mir, dass der Bundespräsident in seiner zweiten Amtsperiode mutiger agiert und sich aktiv einbringt.“

FPÖ mit Ergebnis von Rosenkranz zufrieden

Die Lilienfelder Freiheitlichen sind mit dem Ergebnis ihres Kandidaten Walter Rosenkranz absolut zufrieden. „Schließlich war es nötig, dass sich das gesamte politische Establishment hinter dem Amtsinhaber versammeln musste, um etwas über 50 Prozent zu erzielen – ein klares Signal für das Ende dieses Polit-Establishments“, sagt der FPÖ-Bezirksparteisekretär Peter Terzer stellvertretend für das Team.

Im Bezirk erzielte Rosenkranz 20,08 Prozent (inklusive Wahlkarten). niederösterreichweit erreichte er 18,6 Prozent (mit Wahlkarten). Die Gesamt-Wahlbeteiligung lag im Bezirk Lilienfeld bei 74,99 Prozent.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.