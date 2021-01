„Für die Bergbahnen ist es kein Geschäft, doch wir freuen uns, wenn wir unseren Gästen einen sicheren und sorgenfreien Skitag bieten können“, stellt Annabergs Lifte-Geschäftsführer Karl Weber klar. Die pandemiebedingte Kartenkontingentierung hat schon in den Weihnachtsferien erwartungsgemäß zu Besuchereinbußen geführt. Bei den rund 40 Prozent minus an Gästen wird es wohl bleiben, auch mit Blick auf die Semesterferien und den Rest der Saison.

„Wir erwarten eine, der Kontingentierung entsprechende, gute Auslastung. Bei schlechtem Wetter ist der Andrang mäßig, obwohl ausreichend Schnee vorhanden ist und sich die Pisten in einem perfekten Zustand befinden“, so Katharina Heider-Fischer von den Niederösterreich Bahnen zur Lage auf der Gemeindealpe Mitterbach. Und: Die Kontingentierung werde natürlich an die neue Situation mit dem Zwei-Meter-Abstand angepasst: „Das heißt, es erfolgt eine Verringerung des Kontingentes.“

Der Wachdienst unterstützt an Tagen mit guter Auslastung auch weiterhin, der Checkpoint bei der Parkplatzeinfahrt ist an solchen Tagen ebenfalls in Betrieb. Die Gastro öffnet vorerst nicht. „Das bedeutet natürlich Einschränkungen, vor allem bei schlechterem Wetter, da sich den Gästen dadurch unter anderem keine Aufwärmmöglichkeit bietet“, weiß Heider-Fischer.

Auch in Annaberg wurde das Präventionskonzept entsprechend den neuen Vorgaben der dritten Covid-19-Notmaßnahmenverordnung angepasst: „Zwei Meter Abstand, daher wird mehr Platz im Anstellbereich zur Verfügung gestellt, bei drei Zugangs-Drehkreuzen wird eines gesperrt. Die Kontingentierung wird auf 1.100 Gäste reduziert“, fasst Karl Weber zusammen. Außerdem werden zur Entzerrung zusätzlich Vormittags- und Nachmittagstickets eingeführt, damit es weniger Gleichzeitigkeit im Gebiet gibt. „Das Online-Ticketing hat sich sehr gut bewährt, jetzt nutzen immer mehr Gäste auch die bequeme Aufladung der, vom letzten Besuch, vorhandenen Keycard von zu Hause“, bemerkt Karl Weber.

Der Checkpoint bei der Parkplatzzufahrt in Annaberg bleibe gleich, zusätzlich werden acht Personen für Parkplatz, Checkpoint und Zugangskontrollen zur Verfügung stehen. Besonders unter der Woche steht auf den Pisten ausreichend Platz für alle Gäste zur Verfügung. Zumindest bis Saisonende. „Auf der Gemeindealpe Mitterbach wird das voraussichtlich der 21. März sein“, so Katharina Heider-Fischer.