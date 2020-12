Hohe Auszeichnung für die langjährige SPÖ-Landesfrauengeschäftsführerin Annemarie Mitterlehner: Anlässlich ihrer Pensionierung überreichten der Lilienfelderin Landesfrauenvorsitzende Elvira Schmidt, Bundesfrauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek und Landesparteivorsitzender Franz Schnabl unter Einhaltung der gegebenen Corona-Vorsichtsmaßnahmen die brandneue Barbara-Prammer-Ehrennadel. Diese wird SPÖ-Mandataren und Funktionären für besondere Verdienste um Frauenrechte und -politik verliehen.

„Vieles haben wir gemeinsam errungen. Als Erfolgsgeschichte ist hier besonders die NÖ Frauenakademie hervorzuheben, die bereits im zehnten Jahr besteht. Oder auch die vielen gemeinsamen Aktionen und Kampagnen“, bedankte sich Gabriele Heinisch-Hosek für die langjährige gute Zusammenarbeit.

Auch Landesfrauenvorsitzende Elvira Schmidt würdigte die Verdienste Mitterlehners: "Seit vielen Jahren arbeiten wir als Team für die Frauen in Niederösterreich. Durch unseren Zusammenhalt, unsere Freundschaft konnten wir so manche Hürde überwinden. Durch Veranstaltungen, wie zum Beispiel die Pink Ribbon Gala bis hin zu den Weihnachtsaktionen für die Frauenhäuser, konnten wir auch vielen Frauen direkt helfen“.

Und Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl meinte anerkennend: „Mit Annemarie Mitterlehner geht die Barbara Prammer-Ehrennadel an genau die richtige Funktionärin. Ihre langjährige, aufopferungsvolle Arbeit hat die SPÖ-Frauen in NÖ zu dem gemacht, was sie heute sind.“

Besonders freute sich Mitterlehner, dass ihre vormalige Chefin, Landesfrauenvorsitzende und Nationalratsabgeordnete außer Dienst Gabriele Binder-Maier aus der Steiermark angereist kam, um bei der kleinen Feier dabei zu sein.