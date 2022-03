Praxistage für Hainfelder Poly-Schüler

Die Schüler der Polytechnischen Schule Hainfeld, Bereich „Cluster Technik“, erhielten wieder die Möglichkeit, an sechs Nachmittagen in der Lehrwerkstätte der Firma Georg Fischer in Traisen zusätzliche Praxis zu sammeln. Lehrlingsausbildungsleiter Johannes Falkensteiner unterstützte sie bei der Erstellung eines Werkstückes. Dabei lernten die Schüler viele verschiedene Arbeitstechniken zur Metallbearbeitung, wie das Schneidbrennen, Treiben, Nieten, Drehen, Fräsen und das Gewindeschneiden, kennen. Finanziert hat das Projekt die Schulgemeinde Hainfeld.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden