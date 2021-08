Der neue Hubschrauberlandeplatz für das Landesklinikum Lilienfeld ist in Betrieb. Am Donnerstag war es dann so weit: Um 13.20 Uhr landete der Hubschrauber „Christophorus 2“ vom ÖAMTC-Stützpunkt Gneixendorf. Mit an Bord ein Patient fürs Spital. „Der gesamte Ablauf, vom Transport bis zur Übergabe, funktionierte problemlos und der im Vorhinein gemeinsam definierte Prozess konnte erfolgreich umgesetzt werden“, freut sich Bernhard Schindlecker, Pressesprecher des Universitätsklinikums.

Vertreter der Blaulichtorganisationen, der Stadtgemeinde Lilienfeld, des ÖAMTC und des Landesklinikums Lilienfeld schufen in gemeinsamer Abstimmung die Leitlinien für den neuen Hubschrauber-Landesplatz. Dieser gewährleistet sicheren Ab- und Zutransport von Patienten. Landesklinikum Lilienfeld

Um eine bestmögliche Versorgung der Menschen in der Region sicherstellen zu können, war es dringend notwendig, einen geeigneten Hubschrauber-Außenlandeplatz einzurichten. Da am Krankenhausareal keine Hubschrauberlandung möglich ist, wurde nach Besichtigung mit Experten, der Klinikleitung und Vertretern der Stadtgemeinde Lilienfeld, der Fußballplatz des SC Prefa Lilienfeld, Stadtgemeinde Lilienfeld, als geeigneter Landeplatz bewilligt.

Blaulichtorganisationen, Stadtgemeinde Lilienfeld, ÖAMTC und die Verantwortlichen des Landesklinikums Lilienfeld erarbeiteten Leitlinien, um einen reibungslosen und vor allem sicheren Ab- und Zutransport von Patienten zu gewährleisten. In Folge fanden gemeinsame Schulungen statt. „Ich bin überrascht, wie groß die Notwendigkeit eines solchen Platzes ist und froh, dass dieser fix eingerichtet wurde“, sagt dazu Bürgermeister Wolfgang Labenbacher.