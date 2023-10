Kleinzeller Theater ist zurück

Die Theatergruppe in Kleinzell feierte am Wochenende - nach vierjähriger Pause - ihr Comeback mit dem Stück „Bauer sucht (k)eine neue Frau“. „Es geht darum, dass der Bauer eigentlich gar keine Frau haben will, aber für ihn eine Annonce geschalten wird. Danach beginnt Comedy und Drama in einem“, gibt Romana Leitner vom Theaterverein Einblicke in die Handlung des Stücks.

Am Freitag und Samstag gingen die ersten zwei Vorstellungen in der Mehrzweckhalle über die Bühne. Das Comeback ist dabei laut Romana Leitner auch sehr positiv verlaufen. „Das Premierenwochenende ist geschafft. Wir bedanken uns bei all den zahlreichen Besuchern und freuen uns auf die nächsten Aufführungen!“, bilanziert sie dazu. Auch mit den Besucherzahlen war die Theatergruppe am ersten Wochenende sehr zufrieden.

Wer „Bauer sucht (k)eine neue Frau“ noch sehen will, hat am kommenden Wochenende noch Gelegenheit dazu. Die weiteren Termine sind der 13. und 14. sowie der 15. Oktober. Dann werden die 13 Kleinzeller Schauspieler wieder für Lacher und Unterhaltung sorgen.