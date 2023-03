Erster Platz für 10-jährige Rohrbacherin Anna Grammelhofer

Seit sie sechs Jahre alt ist, spielt Anna Grammelhofer Klarinette, davor auch schon Blockflöte. Sie besucht die Musikschule Hainfeld und ist dort in der Klasse von Nicole Knöbel. Beim NÖ Landeswettbewerb „prima la musica“ war sie schon vor zwei Jahren dabei. Damals, aufgrund der Corona-Richtlinien, erspielte sie sich über einen Video-Wettbewerb den ersten Platz mit Auszeichnung in der Altersgruppe A. Nun, als Zehnjährige, nahm sie erneut teil, dieses Mal in der Alterskategorie B.

Auch wenn es nicht das erste Mal war, dass sie vor Publikum musizierte, war sie dennoch aufgeregt, als sie vor der Jury stand. „Ich war sehr nervös. Ich wusste ja nicht, was da jetzt passiert“, erinnert sich Anna. Bei ihrem Auftritt wurde sie von Nya Gabmaier-Cass von der Musikschule Hainfeld am Klavier begleitet. Als schließlich das Ergebnis verkündet wurde, war die Zehnjährige überglücklich: „Es war ein extremes Gefühl. Ich war erleichtert, dass sich die Arbeit ausgezahlt hat“.

Annas Ziel: Die Blasmusik

Arbeit hat sie bereits viel in das Musizieren gesteckt: Jeden Tag übt sie 20 Minuten. Momentan ist sie dabei, das Leistungsabzeichen in Bronze abzulegen, damit sie bei der Stadtkapelle mitspielen kann. Die Blasmusik liegt in der Familie: Ihr Vater spielt in der Hainfelder Stadtkapelle Tuba, die Mutter ebenfalls Klarinette.

„Wir sind alle natürlich unglaublich stolz auf Anna“, sagt Annas Vater Thomas Grammelhofer. „Und es freut uns sehr, dass sie in der Musikschule eine so gute Lehrerin hat.“ Es sei nämlich wichtig, und nicht so einfach, Kinder nachhaltig für Musik zu begeistern. „Der Erfolg, und dass sich Anna mit so viel Durchhaltevermögen vorbereitet hat, ist wirklich toll“, sagt Grammelhofer.

