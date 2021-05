Rund um den Ötscher angepasste Obstsorten zu finden, diese in einem Erhaltungsprogramm für die Zukunft zu bewahren und das Wissen der Bevölkerung über die Bäume und Früchte nachhaltig auszubauen sind die Aufgaben des Projekts Hochlagenobst.

Dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit den Leader-Regionen Mostviertel Mitte und Eisenstraße, aber ebenso mit Obstbaumbesitzern wie der Landwirtin Martha Weber in Wienerbruck. Sie ist sich sicher: „Wir haben im Rahmen des Projekts 40 Obstbäume neu gepflanzt. Die haben wir vor allem für die nächste Generation gepflanzt, damit meine Kinder in zwanzig Jahren das Obst ernten können.“

Obstbaumwärter Pfeffer als treibende Kraft

Die treibende Kraft hinter dem Projekt ist Obstbaumwärter Heribert Pfeffer vom Naturpark Ötscher-Tormäuer: „Jeder Obstbaum hat eine Geschichte und begleitet Leute das ganze Leben. Der Weg zum Baum führt also über den Menschen und wenn wir die Wertschätzung des Obstes steigern, können wir auch den Baum erhalten.“

Als wesentlicher Teil des Gesamtprojekts wurde unter Leitung von Andreas Spornberger von der Universität für Bodenkultur eine Sortensuche durchgeführt und eine wissenschaftliche Studie zur Erfassung und Erhaltung regionaltypischer Obstsorten im Ötschergebiet erstellt.

Maschanzker: Besondere Annaberger Apfelsorte

Auf insgesamt 29 Standorten in allen Naturparkgemeinden wurden dazu 452 Bäume erhoben und versucht, deren Sorte zu bestimmen. Der Großteil davon waren Apfelbäume und als häufige, doch besondere Sorte konnte der Annaberger Maschanzker nachgewiesen werden.

Diese Sorte mit kleinen Früchten wurde 2019 erstmals beschrieben und ist auf die Mostviertler Alpen und einige weitere Gebiete in Niederösterreich beschränkt. Die zugehörigen Bäume erreichen mit über 150 Jahren ein sehr hohes Alter.