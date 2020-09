Um Schüler in der Corona-Pandemie individuell und gezielt zu fördern, wurde die Sommerschule ins Leben gerufen. Die Festigung der Unterrichtssprache Deutsch stand dabei im Mittelpunkt.

Die Schüler in der Lilienfelder Volksschule wurden von drei Lehrpersonen und fünf Studentinnen unterrichtet. Zwei Wochen lang wurde am Vormittag nicht nur gelernt, sondern auch an Projekten gearbeitet – eines davon war, die Hochwasserschutzwand in der Castellistraße neu zu gestalten.

„Dank der guten Organisation und der Unterstützung seitens der Gemeinde Lilienfeld wurde die Sommerschule 2020 somit ein voller Erfolg“, so der Tenor.