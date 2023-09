Landjugend des Bezirks Lilienfeld zeigte Ausdauer

Exakt 42,195 Stunden, nicht mehr und nicht weniger: So viel Zeit hatten die Landjugendgruppen, die sich dem Projekt-Marathon unter dem Motto „Tatort Jugend“ stellten. Teilnehmer aus dem Bezirk Lilienfeld waren die Landjugendgruppen St. Veit, Eschenau, Kaumberg und Hohenberg-St. Aegyd. Wie üblich, bekamen diese am Freitag von ihrer Gemeinde, das ihnen anvertraute Projekt präsentiert, das einen jeweils gemeinnützigen Hintergrund hatte.

ÖVP-Bundesrätin Sandra Böhmwalder (vorne, r.) gratulierte allen teilnehmenden Landjugendgruppen – hier im Bild St. Veit – zum Engagement beim Landjugend-Bewerb. Foto: ÖVP

Aufgabe der Landjugend St. Veit war es, den Pumptrack in St. Veit zu attraktivieren. Neben dem Bau von Pergolas und Sitzgelegenheiten sollten die Landjugendmitglieder auch einen Motorikpark für Kinder errichten. Nicht genug: Zusätzlich bauten sie eine Überdachung für einen zukünftigen Getränkeautomat und verschönerten den gesamten Platz. „Mit diesem Projekt werden zahlreiche Kinder und Pumptrackbesucher sehr viel Freude haben. Jedes Jahr bin ich wieder erstaunt, was eine Gruppe von Jugendlichen in nur 42,195 Stunden auf die Beine stellen kann. Ich bin sehr stolz auf unsere St. Veiter Landjugend und gratuliere ihnen wirklich zu diesem tollen Projekt“, unterstrich Projektbetreuer Andreas Gamböck bei der Präsentation des fertigen Werks am Sonntag. Besonderen Dank sprach er einigen Unterstützern aus, so auch „Johannes Dirnberger von der Firma Transporte Lechner, den Eltern der Landjugendmitglieder, dem Lagerhaus St. Veit, dem Café Zeitweis und den zahlreichen Getränkespendern und Unterstützern.“

SPÖ-Bundesrat Bürgermeister Christian Fischer (r.), SPÖ-Vize Gerhard Jun (l.) sowie geschäftsführender ÖVP-Gemeinderat Andreas Gamböck (3. v. l.) und noch einige andere dankten der Landjugend für ihr Engagement. Foto: Gemeinde St. Veit

Am 1. September, pünktlich um 18 Uhr, trafen sich die Eschenauer Landjugendmitglieder mit Bürgermeister Alois Kaiser, Projektbetreuer Nikolaus Gravogl und Franz Halbwachs im Sonnleitgraben. Anna-Marie Pfeffer von der Landjugend Niederösterreich überrreichte den Umschlag mit der Aufgabenstellung . Diese lautete: „Errichtung eines Unterstandes mit WC- Anlage“ im Sonnleitgraben nahe des Tennisplatzes. „Am Freitagabend stellten wir dann noch bis um zirka 23 Uhr das Grundgerüst auf“, schildert die Eschenauer Landjugend-Schriftführerin Marie Sophie Pauer.

Die Eschenauer Landjugendmitglieder setzten auch noch die Zusatzaufgabe – die Errichtung eines Nützlinghotels – um. Foto: LJ Eschenau

Am Samstagnachmittag errichteten sie den Dachstuhl, verkleideten die Außenwand mit Holzschindeln und dämmten den WC-Bereich mit Dämmwolle. Außerdem gestalteten sie noch die Umgebung des Unterstandes mit einem selbst gemachten Blumentrog. „Sogar unsere Zusatzaufgabe, ein Nützlingshotel, meisterten wir“, berichtet Pauer weiter. Am Sonntag hieß es noch mal „Durchbeißen!“. Sie verkleideten den Unterstand mit Holzbrettern, bauten das Fenster ein und stellten das Nützlingshotel fertig.

Sonntagnachmittag folgte die Präsentation des „Spüheisls“. „Alle waren begeistert vom ersten öffentlichen WC in Eschenau, ebenso vom Unterstand. Es war eine schöne Feier, um unser Werk zu präsentieren“, resümiert Pauer und lässt wissen: „Wir sind motiviert für das nächste Jahr, aber auch schon gespannt auf unsere neue Challenge beim nächsten Projektmarathon der Landjugend Niederösterreich.“

Aufgabe der Landjugend Kaumberg war es, eine Garage samt Carport für den neu angeschafften Gemeindetraktor zu erstellen. Landjugendleiter Lukas Stangl berichtet, dass „rund 20 bis 30 Landjugendmitglieder sich am Marathon beteiligten.“ Worauf er bei der Projektumsetzung stolz ist: „In unseren Reihen gab es keinen Zimmerer. Wir haben es aber mit einigen Tischlern, die bei uns dabei sind, ganz nach Plan umgesetzt“, erzählt er, auch, dass dann ein Zimmerer das fertige Werk „technisch abgenommen“ hätte und erfreulicherweise alles gepasst hätte.

Eine Garage samt Carportbereich errichtete die Landjugend Kaumberg beim diesjährigen Projekt-Marathon. Foto: LJ Kaumberg

„Am Freitag haben wir bis Mitternacht gewerkt und am Samstag schon wieder zwischen 6 und 7 Uhr morgens weitergemacht“, erzählt er, denn jede Minute sinnvoll für die Umsetzung des Projektes zu nützen, war maßgeblich. Er freut sich: „Alles ist glatt gelaufen, außer ein paar minimale Verletzungen ist nichts passiert“, schildert er weiter. In der neuen Garage samt Carport soll aber nicht nur der Gemeindetraktor, sondern auch das Kommunalfahrzeug der Gemeinde Platz finden.

Unter dem Titel „Die Ruine erstrahlt in neuer Pracht, was den Hohenbergern viel Freude macht“ haben die Landjugendmitglieder aus Hohenberg und St. Aegyd im Zuge des Projektmarathons die Gehwege zur Ruine Hohenberg erneuert, sowie Bäume und Sträucher entfernt, damit man wieder bequem gehen kann. „Darüber hinaus haben wir zwei Bänke aufgestellt, mit einer tollen Sicht auf Hohenberg und Umgebung“, schildert Leiterin Katharina Loewert. „Laufend hielten wir die Bevölkerung auf unseren Social-Media-Seiten und unserem Blog am aktuellen Stand unserer Arbeiten“, schildert sie weiter. Sonntags luden die Mitglieder ins Gasthaus „Zwei Linden“, um im Zuge des zeitgleich stattfindenden Rot-Kreuz-Festes das Projekt zu präsentieren. „Wir sind sehr stolz auf unser Ergebnis und es hat sich gezeigt, wie viel man gemeinsam erreichen kann“, betont sie. Die Ruine sei jetzt wieder ein attraktives Ausflugsziel. „Dank“ spricht sie allen aus, die das ermöglicht haben.