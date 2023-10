Neue Straßenbeleuchtung in St. Veit

Bereits 2011 wurden die ersten Lichtpunkte mit energiesparender LED-Technik in der Marktgemeinde St. Veit bereits installiert. Doch dies nur in geringer Stückzahl, aufgrund des hohen Preises und der geringen Erfahrung mit der neuen Technik.

Auf Initiative von Umweltgemeinderat Kent Filek begann St. Veit ab 2016 umfangreich Straßenzüge jedes Jahr auf moderne LED-Beleuchtung umzurüsten, mit dem Ziel, der vollständigen Erneuerung aller Lichtpunkte nach wenigen Jahren. „Durch die Aufteilung der Kosten auf mehrere Jahre konnte die Finanzierung vollständig aus dem Gemeindebudget mit Hilfe entsprechender Landes- und Bundesförderungen erfolgen“, informiert dieser dazu. Mit der Installation von LED-Leuchten entlang der Bundesstraße 18 im Bereich von Wiesenfeld bis zur Gemeindegrenze nach Traisen konnte in den letzten Tagen die Modernisierung der mehr als 800 Lichtpunkte in St. Veit praktisch abgeschlossen werden. Aktuell verbleiben nur mehr sehr wenige einzelne Leuchten, welche ebenfalls noch laut Filek ersetzt werden.

Der Energieaufwand für die Straßenbeleuchtung konnte im Vergleich zu vor der Umstellung 2015 auf fast die Hälfte reduziert werden, trotz der vielen Erweiterungen des Beleuchtungsnetzes in der Zwischenzeit. Umweltgemeinderat Kent Filek

„Vielen Dank an die Straßenmeisterei Lilienfeld für die Verkehrssicherung während der jüngsten Umstellungsarbeiten entlang der B18. Es freut mich, dass die getätigten Investitionen in die moderne LED-Technik bereits sichtbare Früchte tragen. Der Energieaufwand für die Straßenbeleuchtung konnte im Vergleich zu vor der Umstellung 2015 auf fast die Hälfte reduziert werden, trotz der vielen Erweiterungen des Beleuchtungsnetzes in der Zwischenzeit“, äußert sich Umweltgemeinderat Kent Filek und ergänzt: „Das entspricht einer jährlichen Einsparung von rund 100.000 kWh - also dem durchschnittlichen Strombedarf von rund 30 Haushalten. Reduktion der Wartungs- und Stromkosten, aber natürlich auch Klimaschutz und der nachhaltige Umgang mit Energie waren ein wichtiger Treiber für dieses Projekt. Es freut mich, dass wir es so erfolgreich umsetzen konnten.“