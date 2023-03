Große Pläne für das Stift Lilienfeld

„Wir können die Zukunft nicht voraussagen, aber wir können sie gestalten.“ So lautet ein Zitat von Peter Drucker, eines Pioniers der modernen Managementlehre. Unter diesem Motto hat Abt Pius Maurer für das Stift so einige Pläne. „Das Jahr 2023 steht vor allem im Zeichen von Planungen und Bau-Vorbereitungen“, schildert er. Im Fokus: die Restaurierung der beiden Innenhöfe des Stiftes. Sowohl der Kirchenhof als auch der Prälatenhof sollen im Laufe der nächsten Jahre attraktiv gestaltet werden.

Zentrum des Gebets, der Kultur und Bildung seit Jahrhunderten: das Stift Lilienfeld. Heute ist es ein beliebtes Ausflugsziel. Nun stehen notwendige Sanierungen an. Foto: Wohlmann

„Dazu bedarf es vieler Vermessungen und präziser Projektierungen“, erklärt er. Auch das Portengebäude soll saniert werden. Der Anlass: Das Gymnasium Lilienfeld braucht eine Erweiterung, um größere Klassenräume zur Verfügung zu haben. „Das ist zwar ein Projekt, das der Bund durchzuführen hat, aber das Stift Lilienfeld möchte dabei allerdings sehr kooperativ mitwirken und dieses Projekt dadurch mitermöglichen“, sagt Maurer. Der Zubau ist im Bereich des Portengebäudes geplant und soll sich auf bescheidene Weise in das dortige Ensemble einfügen. In diesem Zusammenhang laufen derzeit auch Planungen zur Restaurierung des ganzen Portengebäudes.

„Mir ist es wichtig, dass das Portengebäude und die Innenhöfe bald hergerichtet werden. Alle, die nach Lilienfeld kommen, sollen gleich beim Hereinkommen in das Stift eine freundliche Atmosphäre erleben. Das gehört zur Willkommenskultur dazu, dass diese Bereiche, die die Gäste als erstes sehen, schön und gepflegt wirken“, unterstreicht er die Notwendigkeit der Arbeiten. Dass die Schüler im Gymnasium bald mehr Platz haben, ist ihm „ein wichtiges Anliegen.“

Die Innenrestaurierung der Stiftsbasilika wird aber ebenso immer dringlicher. Ein großer Sprung im Gewölbe, die Verschmutzung der Wände, das feuchte Raumklima, Probleme in der Orgel: All das macht eine Sanierung notwendig. Heuer beginnen dazu die genauen Planungen und diese sind herausfordernd, denn: Das Stift Lilienfeld hat hochwertige Gebäudeteile, vorwiegend aus dem 13. Jahrhundert, so auch die Basilika und das Portengebäude sowie aus dem 17. Jahrhundert den Kaisertrakt, den Bibliothekstrakt, den Prälatenhof und Kirchenhof. Vorrangiges Ziel: nachhaltig zu restaurieren und den Originalzustand möglichst getreu zu erhalten. Das Denkmalamt sei bei solchen Projekten, weiß er, eine kompetente Unterstützung.

Ziel ist die Erhaltung Kulturgutes der Heimat

Die Planungen im Stift laufen auf Hochtouren: Jeden Mittwochvormittag gibt es in der Prälatur des Stiftes Lilienfeld eine Wirtschaftssitzung, geleitet von Abt Pius mit Forstdirektor Klaus Kratzer, Zentralkanzleidirektor Michael Renz und Bauamtsleiter Thomas Gravogl. Anwesend ist auch Hauptökonom Pater Hermann Joseph Schöppe. Da sind die dringlichsten Restaurierungen jeweils Thema. Der ganze Konvent der Patres trifft sich etwa zwei bis drei Mal im Jahr im Stift zu einer Kapitelsitzung. „Auch da gibt es Berichte und Erörterungen über die Wirtschaft und Restaurierungen im Stift“, erklärt Pius. Der genaue Zeitplan der Arbeiten wird derzeit erstellt. „Wichtig ist, dass die Arbeiten kompetent und ordentlich erfolgen“, betont er.

Durch die Erweiterung des Gymnasiums mit dem Zubau beim Portengebäude profitieren vor allem die Schüler, weil sie eben größere Klassenräume haben. „Für die Patres selber ändert sich nicht viel, da wir ja in einem relativ überschaubaren Trakt, jeder in einem 20- Quadratmeter-Zimmer, wohnen und dieser Bereich nicht verändert wird.“ Pius ist aber überzeugt: „Durch die Arbeiten soll das Stift ein attraktiveres Ausflugsziel werden. Durch mehr Tourismus kommt es auch zu einer Umwelt-Rentabilität, von der das Stift selber mit dem Klosterladen und Stiftstaverne, aber auch die ganze Region, profitieren kann.“

Die Kostenschätzung wird derzeit erstellt. „Wir sind da sehr auf die Hilfe von Bund, Land, Diözese, Gemeinde, Sponsoren und Spenden angewiesen. Die Erhaltung von so kulturell hochwertigen Gebäuden ist sehr hoch. Das Stift Lilienfeld wird seinen Beitrag leisten, ist aber angewiesen auf Hilfe von anderen“, gibt er zu bedenken. Die hohen Ausgaben entstünden vor allem durch die Personalkosten der vielen Fachkräfte, die an dieser Baustelle arbeiten werden. Die Materialkosten seien, so der Abt, im Vergleich zu den Personalaufwendungen, relativ gering. Dass jeder Cent gut investiert sei, davon ist er überzeugt, denn: „Es geht bei der Sanierung der Stiftsgebäude letztlich um kunsthistorisch wertvolles Kulturgut unserer Heimat. Dessen Erhaltung kommt der ganzen Gesellschaft zugute.“

Dass so ein Mega-Projekt auch einen Abt fordert, weiß er. Dennoch ist er aber zuversichtlich und unterstreicht: „Gerne gehe ich schwierige Herausforderungen an, wenn sie für andere Gutes bewirken. Mir ist es wichtig, Positives einzubringen für unsere Gesellschaft, für die Menschen unserer Zeit.“

Abschließend möchte er noch anmerken: „In aller Demut bleibt uns neben allen Plänen gleichzeitig auch bewusst: ,Der Mensch denkt und Gott lenkt‘“. Denn Hauptaufgabe des Stiftes ist und bleibt das Gebet. „Das ist besonders dringlich aufgrund des Krieges in der Ukraine. In so einer politisch ausweglos scheinenden Situation, in der viele ihre Hoffnung nur auf Waffenlieferung und Aufrüstung setzen, ist Gebet besonders wichtig“, ist er überzeugt.

