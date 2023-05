Gesunde Gemeinde Hainfeld präsentierte das Projekt "Nonna Anna"

Nonna Anna, also Oma Anna, hat in Hainfeld eine hilfreiche Schwester gefunden – die Gesunde Gemeinde Hainfeld. „Gemeinsam wird das Projekt wachsen und ein Mehrwert für Hainfeld geschaffen werden“, sagte Bundes- und Gemeinderätin Sandra Böhmwalder anlässlich der Präsentation des Projektes im voll besetzten Kultursaal der Stadtgemeinde Hainfeld. Das Projekt richtet sich an pflegende Angehörige in den Familien. Das Ziel des Projektes brachte Luitgard Parzer, die Präsidentin von Nonna Anna Österreich den interessierten Besuchern sehr plausibel nahe: „Um ein stressfreies Miteinander und somit etwas Leichtigkeit in das Leben von pflegenden Angehörigen und zu Pflegenden zu bringen“. „Jede und jeder kann plötzlich und unerwartet mit Pflege und Betreuung in der eigenen Familie konfrontiert sein und diese Pflege daheim ist für alle Beteiligten eine große Herausforderung, bei der sie Unterstützung brauchen“ ergänzte Böhmwalder.

Diese Unterstützung geschieht in einem Lehrgang von Nonna Anna, bei dem Wertschätzung und Respekt die oberste Regel ist. Praktischen Unterricht fasste Luitgart Parzer zusammen: Hilfe, selber zu tun, Training der Alltagsanforderungen, größtmögliche Selbstständigkeit, kurz: Aktiv sein, in Bewegung bleiben. „Es ist mehr als basteln oder „Mensch ärgere dich nicht“ spielen, schließt Parzer ihre Erläuterungen. Finanziell unterstützt die Gesunde Gemeinde Hainfeld die Kurse. Fünf Personen haben bereits einen Nonna Anna Schnupperkurs besucht.

Deutschlands Nonna Anna Präsidentin Bianca Mattern berichtete über 25 Jahre Erfahrung mit Nonna Anna. Die Medizinerin Laura Eschlböck vom Ärztezentrum Hainfeld betonte die Wichtigkeit des Projektes für die Ärzteschaft und Marinko Weiss aus dem Pflege- und Betreuungszentrum Hainfeld sprach eindrucksvoll über sein tägliches Arbeitsleben mit demenzkranken Menschen.

Lobende Worte für das Projekt kamen von Bürgermeister Albert Pitterle. Unter den vielen Ehrengästen gesehen wurden auch Vizebürgermeister Andreas Klos, Gemeinderätin Genoveva Scheibenreiter und Stadtrat Christian Köberl. Bei Köstlichkeiten, von den Hainfelder Bäuerinnen zubereitet, wurde noch lange diskutiert und informiert.

