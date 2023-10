Karitatives Bürgermeisterkochen am Hainfelder Wochenmarkt

Hainfelds Bürgermeister Albert Pitterle lud am Freitag zum Bürgermeisterkochen im Rahmen des Hainfelder Wochenmarktes ein. „Bei stürmischem Föhnwind haben wir köstliches Chili con Carne und Palatschinken serviert“, erzählt Pitterle. Doch schon am Vortag wurde das mexikanische Gericht unter fachkundiger „Anleitung“ von Mario Streimetweger im Gasthaus Haginvelt zubereitet.

Bürgermeister Ferdinand Lerchbaumer aus Hohenberg beteiligte sich an der karitativen Aktion genauso wie Sabine Zechner, die für die Bäckerei Singraber aus Kaumberg einsprang. Bürgermeister Johann Miedl aus Weissenbach an der Triesting und Traisens Vize Monika Feichtinger, Wilhelmsburgs Ortschef Peter Retzner und Gemeinderat Thomas Schweiger aus Hainfeld stellten sich ebenso zum Verkauf der scharfen sowie süßen Köstlichkeiten zur Verfügung. Auch Hainfelds Gemeinderätin Romina Wais, Wochenmarktleiter Gemeinderat Bernhard Heindl, Alt-Bürgermeister Franz Seewald aus Furth an der Triesting und Hainfelds Vizeortschef Andreas Klos halfen fleißig mit.

Unter fachkundiger "Anleitung" von Mario Streimetweger wurde das Cili con Carne schon am Vortag im Gasthaus Haginvelt vorgekocht. Foto: Gemeinde Hainfeld

Fertig aufgekocht, nachgewürzt und verkauft wurden die Köstlichkeiten beim Wochenmarkt am Freitag für einen sozialen Zweck: „Der Reinerlös wird an die Tafel zum Ankauf von Hygieneartikeln gespendet und außerdem wollen wir einkommensschwache Schüler der Mittelschule bei Schulprojekten finanziell unterstützen“, sagt Bürgermeister Pitterle, der sich über die große Teilnahme sehr freut.

Doch, es wurde nicht nur gekocht und ausgeschenkt. Jeder politische Vertreter hatte auch einen Tombolapreis mitgebracht. Kaumbergs Alt-Bürgermeister Michael Singraber stellte sich mit einem Riesengebäck als Hauptpreis ein. Alle Sachpreise wurden verlost und zahlreiche Gewinner konnten sich darüber freuen.