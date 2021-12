Bezirk Lilienfeld: „Ohne viel Tamtam“ ins neue Jahr 2022

Kleinregionsobmann Manuel Aichberger ist sich sicher, dass das neue Jahr durchaus herausfordernd wird, „wenn man die Omikron-Variante, die Impflichtthematik, aber auch die bundes- und gesellschaftspolitische Situation vor Augen hat“. In diesem Sinne versuche er, während der Neujahrsfeiertage ein wenig „abzuschalten“, „Kraft zu tanken“, „die Batterien im Kreise der Familie und in der Natur wieder aufzuladen“.

Denn Aichberger ist überzeugt: „Wir alle werden viel Energie brauchen: Persönlich nehme ich mir daher vor, die kommenden Aufgaben und Herausforderungen möglichst professionell und gelassen anzugehen. Bekanntlich liegt ja in der Ruhe die Kraft.“

„Silvester feiern wir wieder im kleinen Kreis, vielleicht auch in unserem Whirlpool.“WK-Bezirksstellenobmann Markus Leopold

Wolfgang Labenbacher hat als Lilienfelder Bürgermeister natürlich das große Ziel, in der Gemeinde mit seinem Team wieder viel weiterzubringen: „Pläne und Vorhaben sind in verschiedenen Bereichen genug gegeben.“ Neujahr wollen er und seine Frau – wenn das Salettl in Lilienfeld geöffnet hat – jedoch erstmal entspannt bei Moti verbringen. Danach werde der Ortschef „persönlich auf regelmäßige Bewegung und die Gesundheit achten müssen“.

Während für Musikschuldirektor Rudolf Ringer gemeinsames Musizieren und Singen zu den Weihnachtstagen am Programm stand, wird Silvester eher eine „stille Nacht“: „Der Jahreswechsel wird mit Freunden im privaten Kreis zu Hause, ohne Feuerwerk, gefeiert.“ Seine Wünsche und die seiner Liebsten: „Wir wünschen uns Gesundheit, eine friedlichere Welt und dass die Menschen wieder aufeinander zugehen.“

WK-Bezirksstellenobmann Markus Leopold schwimmt höchstwahrscheinlich ins neue Jahr: „Silvester feiern wir wieder im kleinen Kreis, vielleicht auch in unserem Whirlpool, und genießen die Feuerwerke in der Umgebung.“ 2022 werde für seine Start-ups ein spannendes und sicher erneut ein großartiges Jahr, die Vorsätze lauten jedoch: „Wieder mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen.“

St. Veits Bürgermeister Johann Gastegger stößt um Mitternacht mit einem Gläschen Sekt an, aber Silvester werde immer zu Hause „ohne großes Tamtam“ gefeiert. Sein Wunsch an das neue Jahr: „Gesundheit und dass wir endlich die Pandemie in den Griff bekommen.“

Auch der Türnitzer Bürgermeister Christian Leeb sucht über die Feiertage vor allem eins: Entspannung. Das wird über Niederösterreichs Grenzen hinweg ebenso gehalten: Denn Mariazells Bürgermeister Walter Schweighofer verbringt Silvester für normal zu Hause mit seiner Frau und genießt die Ruhe, „außer es gibt einen offiziellen Anlass zum Ausgehen“.

Bei ihm stehen in erster Linie Gesundheit und beruflicher Erfolg am Wunschzettel, zudem eine Verbesserung der Pandemiesituation. Klarer Vorsatz ist, für möglichst viele Menschen etwas Positives erreichen zu können.

„Zu Gott bete ich sehr, dass die Medizin so große Fortschritte macht, dass das Coronavirus mit all seinen Varianten nachhaltig besiegt wird.“Abt Pius Maurer

Am Silvestertag gibt es um 17 Uhr eine wichtige heilige Messe im Stift Lilienfeld, die sogenannte „Jahresschlussmesse“ oder den „Altjahressegen“. Dabei wird Rückschau gehalten auf das vergangene Jahr: „Für alles Gute und Gelungene wird Gott gedankt, gleichzeitig um Segen für das nächste Jahr gebetet. Danach haben wir im Stift im Mitbrüderkreis ein gemeinsames Abendessen. Es folgt ein gemütliches Beisammensein“, informiert Abt Pius Maurer über die Gepflogenheiten im Stift.

Und: „Nur die wenigsten Mitbrüder bleiben bis Mitternacht auf. Kurz vor Mitternacht gibt es die Möglichkeit, im Kapitelsaal das Allerheiligste anzubeten. Um Mitternacht läuten alle Glocken der Stiftsbasilika und es wird der Eucharistische Segen gespendet. Danach gehen auch diejenigen, die bis Mitternacht aufblieben, schlafen.“

Seine Wünsche an das neue Jahr formuliert Abt Pius wie folgt: „Zu Gott bete ich sehr, dass die Medizin so große Fortschritte macht, dass das Coronavirus mit all seinen Varianten nachhaltig besiegt wird. Und ich bete um Frieden unter den Menschen, um ein Aufblühen des christlichen Glaubens und um viel Menschlichkeit in unserer Gesellschaft.“

Grundsätzlich möchte er sich mehr Zeit für Gebet und Betrachtung nehmen. Das komme bei den vielen Aufgaben als Abt, Pfarrseelsorger, Verantwortlicher für das Stiftspersonal und für viele wirtschaftliche Fragen manchmal zu kurz. „Ich bin überzeugt, dass vom Gebet sehr stark abhängt, ob Gott in unserer Welt wirken kann oder nicht. Das Gebet sehe ich als Hereinlassen Gottes in unsere Welt“, so Abt Pius.