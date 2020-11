Eigentlich sei er ja zum Hof seiner Schwester und seines Schwagers gefahren, um eine Streitigkeit wiedergutzumachen, sagt der Angeklagte vor Gericht. Das Ganze endet für den Schwager dann aber mit einem Nasenbeinbruch, einer Gehirnerschütterung und mehreren Prellungen. Warum genau, er ihm diese zugefügt hat, kann der Angeklagte nicht sagen, nur, dass es ihm sehr leid tut.

Der Angeklagte sei immer wieder ohne Ankündigung am Hof aufgetaucht, in die Häuser gegangen, habe die Familie beschimpft und bedroht und immer wieder „Watschen“ verteilt, erzählt der Schwager. Weil die Schwester des Angeklagten den Hof bekommen habe und nicht er - so die Vermutung - sei es immer wieder zu Schwierigkeiten gekommen. „Wir wollten nicht mehr ständig in Angst leben, deswegen haben wir ihm das Wohnrecht entzogen“, sagt der Familienvater.

Streit eskalierte

Den Vorfall, um den es bei der Verhandlung geht, schildern er und seine beiden Söhne (15 und 18) dem Richter so: Der Angeklagte taucht am Morgen vor dem Wohnhaus auf als seine Schwester gerade das Frühstück macht, verschwindet aber wieder, bevor sein Schwager die Treppe herunter kommt. Als der Schwager die Kinder mit dem Auto in die Schule bringen will, sieht er das Auto des Angeklagten auf einem Parkplatz in der Nähe.

„Ich dachte, er wartet sicher bis ich weg bin und fährt dann wieder zum Hof. Deshalb bin ich stehen geblieben“, sagt der Schwager. Er steigt aus, die beiden diskutieren heftig. Der Schwager will sein Handy herausholen und der Angeklagte schlägt ihm plötzlich und ohne Vorwarnung mit der Faust ins Gesicht sodass er t zu Boden geht. Der ältere Sohn will aussteigen, der jüngere sieht noch, wie sein Onkel seinem Vater einen Fußtritt ins Gesicht gibt, in sein Auto steigt und davonfährt. Der Vater ist bewusstlos, die beiden verständigen die Polizei.

Der Angeklagte, der bereits wegen Körperverletzung sowie Verfolgung und Drohung vorbestraft ist, legt ein reumütiges Geständnis ab. Er habe sich nach dem Vorfall freiwillig in ein Anti-Aggressionstraining begeben: „Ich fühle mich so schlecht deswegen, ich habe nächtelang nicht geschlafen. Es wird sicher nicht mehr vorkommen“, wiederholt er mehrmals.

Keine weitere Chance

Die Strafe bleibt im unteren Rahmen betont der Richter, allerdings habe er mit den milden Vorstrafen schon mehrere Chancen erhalten und diese nicht genutzt, da die Straftaten immer heftiger wurden. Um ihn von weiteren Straftaten abzuhalten sei die Strafe dieses Mal nicht völlig bedingt, so der Richter. Er verurteilt den Angeklagten wegen versuchter schwerer Körperverletzung zu sechs Monaten im Gefängnis und einem weiteren Jahr bedingter Haft. Er erhält Bewährungshilfe und muss rund 1500 Euro Schmerzengeld bezahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.