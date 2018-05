Zu tief ins Glas blickte ein 44-jähriger Asylwerber aus Traisen. Dass ihn ein Mitbewohner ob des Alkoholkonsums zur Rede stellte, passte ihm nicht. Den Kontrahenten attackierte er und drohte mit dem Umbringen. Geständig zu dem Vorfall ist er im Prozess am Landesgericht St. Pölten nicht.

„Wir haben uns gegenseitig gepackt“, will er nicht Angreifer gewesen sein. Anderes erzählt das Opfer. „Er hat angefangen. Ich wollte nicht, dass er so viel trinkt, weil mein zweijähriges Kind dabei war. Und ich wollte nicht, dass er raucht, weil meine Frau hochschwanger war. Da hat er mich am Hals gepackt und mich gekratzt“, so der 28-Jährige. Mit den Worten „Wenn ich jetzt ins Gefängnis komme, dann bringe ich alle um“, habe der 44-Jährige dann gedroht.

„Wenn ich jetzt ins Gefängnis komme, dann bringe ich alle um!“ Der angeklagte 44-Jährige im Prozess

Das letzte Wort des Angeklagten vor Urteilsverkündung? „Ich versuche, mich zu integrieren und ersuche um Maßnahme, bei der ich nicht eingesperrt werde.“

Letzterem kann die Richterin nicht nachkommen. „Sie haben bereits zwei einschlägige Vorstrafen, ich glaube aber, dass eine kurze Haftstrafe ausreicht“, erklärt sie und verhängt über den 44-Jährigen wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohung sechs Wochen Gefängnis. „Die Zeugen waren glaubhaft, die Aggression ist vom Angeklagten ausgegangen. Kratzspuren beim Opfer sind auf Fotos zu sehen und gedroht hat der Angeklagte, um das Opfer in Furcht und Unruhe zu versetzen“, begründet sie.

Der Staatsanwalt ist mit dem Urteil einverstanden, der 44-Jährige erbittet Bedenkzeit. Das Urteil ist somit nicht rechtskräftig.