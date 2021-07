Ja, er geniert sich. Darum will er die Anklagepunkte gegen ihn gar nicht anhören. So begann die Verhandlung gegen einen Lilienfelder am St. Pöltner Landesgericht. Ihm wird der Besitz von kinderpornografischem Material vorgeworfen.

Die Polizei stellte beim Lilienfelder über 190 Videos sicher, eine Festplatte und ein USB-Stick wurden dafür als Datenträger verwendet. Außerdem soll der Mann im Darknet unterwegs gewesen sein und sich via Bitcoins Zugriff auf eine Kinderpornografieseite verschafft haben.

Ihr Mandant übernehme die volle Verantwortung, er benötigt eine Therapie, stellte seine Verteidigerin fest. Dass er seit einigen Jahren eine „pädophile Neigung verspüre“, gibt er zu. Zumindest seit 2010 soll er laut Ermittlungsergebnissen das kinderpornografische Material gehortet haben. Er selbst hätte, betonte er vor der Richterin, keine genaue Einschätzung seit wann er dies tue.

Warum er nicht schon eine Therapie genutzt hätte, will die Richterin wissen. „Ich habe lange überlegt, mich aber nicht getraut. Außerdem weiß ich nicht, wo ich da fragen soll“, begründet der Angeklagte.

„In einer stillen Stunde sollten sie nachdenken, wie es den Kindern beim Erstellen dieser Videos ergangen ist“, mahnte die Richterin. Für den bisher Unbescholtenen hagelt es sieben Monate bedingt mit einer Probezeit von drei Jahren und die Weisung zu einer Therapie. Er verzichtete auf weitere Rechtsmittel, die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab.

Das Urteil war zu Verhandlungsende noch nicht rechtskräftig.