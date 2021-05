Ein 31-jähriger Büroangestellter hört an einem Tag Ende November Hilfeschreie vor dem Firmengebäude. Er schaut aus dem Fenster und sieht am Ufer der Traisen einen Jugendlichen, der einen anderen am Boden fixiert. Zwei Weitere stehen dabei. Er ruft hinunter, das Opfer der Gruppe kann sich lösen und läuft davon. Als der Angestellte unten ankommt, sind die anderen Jugendlichen bereits verschwunden. „Sie haben mir meine Geldbörse gestohlen“, sagt der 14-Jährige, der zum Tor der Firma gelaufen kam.

Jetzt sagt der Angestellte als Zeuge vor Gericht als einzig Unbeteiligter aus. Die drei Angeklagten 14, 17 und 19 Jahre alt, erzählen alle eine ähnliche Geschichte: Sie haben den 14-Jährigen nicht ausgeraubt. Es kam nur zum Handgemenge, weil der 14-Jährige 300 Euro Schulden, die er beim Zweitangeklagten hatte, nicht zahlen wollte. Als sie ihn am Boden fixierten und er weglief, seien seine Geldbörse und seine Bankomatkarte am Boden liegen geblieben, diese hätten sie an sich genommen, um sie ihm später wieder zurückzugeben.

Vor der Polizei erwähnten sie bei ihren ersten Aussagen allerdings nichts von den Schulden. Dass der Erstangeklagte die Börse auf die Bahngleise warf, passt auch nicht zum Ende der berichteten Geschichte. Der Staatsanwalt bezeichnet die Sache mit den Schulden als reine Schutzbehauptung. Das Opfer bestreitet, Schulden gehabt zu haben.

Keiner der drei Angeklagten hat Vorstrafen. Wer jedoch eine Vorstrafe hat, ist das Opfer: und zwar, weil er zu einem früheren Zeitpunkt einen Raub erfunden hat. Diesmal gibt es mit dem Büroangestellten aber einen glaubhaften Zeugen.

Zeuge bestätigt Raub, abgesprochene Sache

Der Schöffensenat ist sich sicher, dass der Erst- und Zweitangeklagte den Raub begangen haben. Die Versionen der Angeklagten klingen zu abgesprochen. Der Dritte habe zwar nicht mitgemacht, weil er den Raub jedoch hätte verhindern können und das nicht getan hat, trifft auch ihn eine Schuld. Die Grundlage für das Urteil war vor allem die Aussage des Zeugen.

Der Erstangeklagte bekommt sechs Monate und eine Weisung für ein Anti-Gewalttraining, der Zweitangeklagte zwölf Monate und eine Weisung zur Suchtberatung, der Drittangeklagte sechs Wochen auf Bewährung mit dreijähriger Probezeit. Alle müssen Bewährungshilfe in Anspruch nehmen und dem Geschädigten insgesamt 500 Euro Schmerzensgeld zahlen. Sie sind einverstanden, die Staatsanwaltschaft auch. Das Urteil ist damit rechtskräftig.